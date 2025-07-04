Чим підгодувати диню, щоб вона була великою і солодкою: прості рішення з гарним результатом

Диню цінують не тільки за смак, а й за користь: вона містить багато вітамінів (особливо С, А, групи В), фолієву кислоту, залізо та калій. Її м’якуш соковитий й ніжний, а природна солодкість робить її улюбленими літніми ласощами. В Україні дині вирощують переважно на півдні — в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, де для них найкращі умови.

Щоб вона виросла великою і смачною, їй потрібно забезпечити правильне живлення. У перші тижні росту диня формує потужне листя та коріння, а ближче до серпня — активно набирає масу та цукор. Саме в цей період важливо знати, чим її підгодувати. Надлишок азоту вже не потрібен — він лише “годує батоги”, а не плоди. Тому особливу увагу слід приділити калію, фосфору та деяким народним засобам.

Читай, яке підгодовування люблять дині, коли його вносити та як не нашкодити рослині — у нашому матеріалі.

Чим підживити дині

Калій — солодкість і м’якуш

Калій відповідає за накопичення цукру, аромат і щільність м’якоті.

Сульфат калію — 1 ст. ложка на 10 л води, полив під корінь 1 раз на 10 днів.

Підживка народними засобами: зола — 1 склянка на 10 л води, настояти 5–6 годин.

Фосфор — для росту плодів

Фосфор допомагає розвиватися плодам і прискорює їх дозрівання.

Суперфосфат — 1 ст. ложка на 10 л води.

Можна додати до золи або калійного підгодовування.

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Магній і бор — мікроелементи для цукру

Нестача бору та магнію знижує солодкість і кількість плодів.

Борна кислота: 2 г на 10 л води, обприскування по листу у фазі цвітіння.

Магнієва селітра: 10–15 г на 10 л — обприскування раз на 2 тижні.

Народні методи підгодівлі

Настій бананової шкірки (калій): 2–3 шкірки на 3 л води, настояти добу, розбавити та полити.

Медова вода для солодкості: 1 ч. ложка меду на 1 л води, обприскувати по плодах (увечері).

Після кожного підживлення обов’язково полити чистою водою, щоб не обпалити коріння.

І дотримуйся золотої середини — не “перегодуй”, інакше диня буде велика, але “водяниста”.

Ще раніше для читачів Вікон ми розказували як вибрати найсмачнішу диню, щоб точно була стиглою та солодкою.

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