Невибаглива рослина для смачних страв: коли сіяти щавель навесні 2025

Весна вже подарувала перші промені тепла, однак прогноз погоди у квітні все ще обіцяє коливання температури, а це може погано вплинути на деякі культури.

Тож краще не ризикувати й посадити таку невибагливу зелень, як щавель. Йому точно не страшна будь-яка погода. Коли сіяти щавель, читай у матеріалі.

Коли сіяти щавель навесні 2025

Сіяти щавель можна тричі за сезон: навесні, влітку та під зиму. До весняної посадки щавлю можна переходити, щойно ґрунт прогріється.

Найкраще садити щавель на початку чи в середині місяця: 2, 3 9, 12 чи 13 квітня.

Щавель вважається невибагливою і морозостійкою рослиною, тож незначні коливання температури у квітні йому не будуть страшні.

Однак єдина забаганка рослини — частий полив. Тож ще одна перевага посадки щавлю навесні в тому, що ґрунти в цю пору достатньо вологі, що забезпечує стрімкий ріст сіянців.

Як сіяти й доглядати щавель у відкритому ґрунті

Щавель — невибаглива рослина, він витримує холод і сіється у відкритий ґрунт дуже просто, без тривалої попередньої підготовки землі.

Хіба що слід гарно обрати місце для посіву. Щавель слід відводити в родючу і досить вологу ділянку, чисту від бур’янів, особливо пирію.

Перед посадкою щавлю заготуй борозенки завглибшки не більше ніж 2 см. Між рядами лиши місце у 20 см та зволож отримані борозенки, після чого щільно засій у них щавель.

Все, що лишиться робити, — регулярно поливати щавель у суху й спекотну погоду та двічі прорідити щавлеві сходи: при появі листочків — на 5 см, а за кілька тижнів — на 10-15 см.

Зверни увагу, що пересихання ґрунту може привести до дуже раннього формування квітконосів і до погіршення якості врожаю. Після поливу або дощу слід розпушувати міжряддя та полоти бур’яни. А квітконоси обов’язково видаляти.

Та одним щавлем ситим не будеш, тож ми розповіли, коли сіяти петрушку у відкритий ґрунт, деталі знайдеш у матеріалі.

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