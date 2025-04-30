Невибаглива рослина для смачних страв: коли сіяти щавель навесні 2025

Фото Pexels Весна вже подарувала перші промені тепла, однак прогноз погоди у квітні все ще обіцяє коливання температури, а це може погано вплинути на деякі культури. Тож краще не ризикувати й посадити таку невибагливу зелень, як щавель. Йому точно не страшна будь-яка погода. Коли сіяти щавель, читай у матеріалі. Коли сіяти щавель навесні 2025 Сіяти щавель можна тричі за сезон: навесні, влітку та під зиму. До весняної посадки щавлю можна переходити, щойно ґрунт прогріється. Найкраще садити щавель на початку чи в середині місяця: 2, 3 9, 12 чи 13 квітня. Щавель вважається невибагливою і морозостійкою рослиною, тож незначні коливання температури у квітні йому не будуть страшні. Однак єдина забаганка рослини — частий полив. Тож ще одна перевага посадки щавлю навесні в тому, що ґрунти в цю пору достатньо вологі, що забезпечує стрімкий ріст сіянців. Читати на тему Посадка цибулі в березні 2025 — сприятливі дати та найбільш врожайні й смачні сорти Сприятливі дати для посадки цибулі і поради щодо вибору сорту – у матеріалі. Як сіяти й доглядати щавель у відкритому ґрунті Щавель — невибаглива рослина, він витримує холод і сіється у відкритий ґрунт дуже просто, без тривалої попередньої підготовки землі. Хіба що слід гарно обрати місце для посіву. Щавель слід відводити в родючу і досить вологу ділянку, чисту від бур’янів, особливо пирію. Перед посадкою щавлю заготуй борозенки завглибшки не більше ніж 2 см. Між рядами лиши місце у 20 см та зволож отримані борозенки, після чого щільно засій у них щавель. Все, що лишиться робити, — регулярно поливати щавель у суху й спекотну погоду та двічі прорідити щавлеві сходи: при появі листочків — на 5 см, а за кілька тижнів — на 10-15 см. Зверни увагу, що пересихання ґрунту може привести до дуже раннього формування квітконосів і до погіршення якості врожаю. Після поливу або дощу слід розпушувати міжряддя та полоти бур’яни. А квітконоси обов’язково видаляти. Та одним щавлем ситим не будеш, тож ми розповіли, коли сіяти петрушку у відкритий ґрунт, деталі знайдеш у матеріалі. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: сад і город Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter