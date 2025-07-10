Що посадити в липні після часнику: овочі, які виростуть дуже швидко

У липні вже можна збирати врожай часнику. Після нього на грядці залишається вільне місце. Але воно не має пустувати. Дізнайся, що посадити в липні після часнику.

Що посадити після часнику в липні

Після часнику ґрунт ще доволі родючий, добре розпушений і менше уражений шкідниками та хворобами, адже часник відлякує чимало ґрунтових паразитів.

Одним із найкращих варіантів для повторної посадки є редька та редиска. Літні сорти редиски добре достигають навіть у липневу спеку, а редьку можна посіяти для збору врожаю восени. Такі культури швидко ростуть, і вже через 25-40 днів можна збирати перші коренеплоди. Для них підійде ґрунт після часнику, бо він легкий і добре пропускає воду.

Ще один хороший варіант — салат, шпинат або рукола. Ці зелені культури швидкорослі, люблять світло й помірну вологість. За правильного поливу ти зможеш отримати соковиті листочки вже через 3-4 тижні після посіву. А якщо сіяти їх хвилями кожні два тижні, то свіжа зелень буде у тебе на столі аж до осені.

Також у липні можна посіяти кріп, петрушку чи кінзу. Ці трави чудово приживаються після часнику, оскільки ґрунт залишається чистішим від збудників багатьох хвороб. Кріп і кінза швидко дають зелень, а петрушка добре зимує в ґрунті, тож частину врожаю можна буде зібрати вже наступної весни.

Якщо хочеш посадити щось для осіннього або навіть зимового збору, чудовим рішенням буде пізня капуста — броколі чи кольрабі.

Для ґрунту також корисно буде посіяти сидерати — наприклад, фацелію, гірчицю або люпин. Вони покращують структуру ґрунту, пригнічують бур’яни й накопичують корисний азот. А восени їх можна скосити й закласти у землю як зелене добриво.

Варто пам’ятати, що після часнику краще уникати висаджування цибулі та інших лілійних культур, щоб не накопичувати в ґрунті спільні хвороби. Зате овочі родини капустяних, гарбузових чи бобових чудово підходять для посадки після часникових грядок.

А якщо ти лише замислюєшся над тим, що б це посадити на городі і чи не пізно — не хвилюйся. Краще читай, що можна посадити у липні.

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