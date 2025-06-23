Що можна посадити у липні на городі, щоб встигнути зібрати врожаї до холодів

В червні — липні власники городів починають збирати перші врожаї. Вже вродила молода картопля, буряки, цибуля, зняли з грядок редис та деякі салати. Місця з-під цієї городини звільнилися і щоб земля “не гуляла”, можна використати її знову — і отримати з ділянки іще один врожай. Що можна посадити у липні на городі — читай поради у нашому матеріалі.

У липні можна посадити будь-які овочі з коротким періодом вегетації, простіше кажучи — ті, які встигнуть вирости та дозріти до холодів. Звісно, час для посадки гарбузів, кукурудзи, томатів скінчився, але посіяти зелень, шпинат, посадити квасолю. спаржеву квасолю, моркву, буряк та різноманітні квіти — запросто!

Що можна посадити в липні на городі

Зелень та овочі на салати

Ніщо не завадить посадити в липні чудовий салатний “кошик”: руколу, салат, цибулю на перо, шпинат, редис, кріп. Розглянемо детальніше, як це зробити.

різноманітні салати: Їх можна сіяти кожні 20 днів. головне — обрати літній (а не весняний) сорт, вчасно проріджувати, щоб вони не тягнулися догори, а були “махровими” та смачними;

Їх можна сіяти кожні 20 днів. головне — обрати літній (а не весняний) сорт, вчасно проріджувати, щоб вони не тягнулися догори, а були “махровими” та смачними; рукола : її можна висаджувати усе літо, вона вкрай швидко росте. Не забувай вчасно поливати посадки, інакше рукола гірчитиме. Це правило стосується й усіх салатів, бо вони також полюбляють вологу;

: її можна висаджувати усе літо, вона вкрай швидко росте. Не забувай вчасно поливати посадки, інакше рукола гірчитиме. Це правило стосується й усіх салатів, бо вони також полюбляють вологу; редис : його можна сіяти раз на два тижні, хоча у липні скорочується світовий день, редису це навіть на користь, він встигне визріти й дати врожай; для кращого росту підгодовуй його азотними добривами;

: його можна сіяти раз на два тижні, хоча у липні скорочується світовий день, редису це навіть на користь, він встигне визріти й дати врожай; для кращого росту підгодовуй його азотними добривами; кріп: літній кріп вийде ароматніший за весняний, тому сміливо підсівай його у липні: хоч на початку, хоч в кінці місяця;

літній кріп вийде ароматніший за весняний, тому сміливо підсівай його у липні: хоч на початку, хоч в кінці місяця; редька: можеш обрати японські чи китайські сорти, вони однаково добре ростимуть. Однак, саджаючи рослини у липні, враховуй, хто був їхніми попередниками на цій грядці: якщо тут вже сиділа редиска чи капуста — не чекай великого врожаю. Краще садити на місця, приміром, з-під огірків.

Швидкостиглі овочі

Протягом усього липня можна саджати городину, які швидко зійде, і вже за кілька тижнів даватиме врожаї. До таких культур належать: зелений горошок, квасоля — звичайна та спаржева, морква, буряк, різні види капусти, огірки.

білокачанна капуста: для посадки у липні обирай ранні сорти, адже пізні не встигнуть визріти. Перед посадкою оброби насіння від шкідників та замочи його на кілька днів у теплій воді, щоб воно швидше зійшло. Середина літа зазвичай спекотна, а капуста любить багато води, тож не забувай рясно поливати її. На початку жовтня матимеш молоді качани;

для посадки у липні обирай ранні сорти, адже пізні не встигнуть визріти. Перед посадкою оброби насіння від шкідників та замочи його на кілька днів у теплій воді, щоб воно швидше зійшло. Середина літа зазвичай спекотна, а капуста любить багато води, тож не забувай рясно поливати її. На початку жовтня матимеш молоді качани; броколі : саджай її на початку липня, пізніше вже не варто, вона не встигне дозріти до перших холодів;

: саджай її на початку липня, пізніше вже не варто, вона не встигне дозріти до перших холодів; пекінська капуста : вона дозріє за 50-60 днів, і ти встигнеш отримати за літо іще один врожай;

: вона дозріє за 50-60 днів, і ти встигнеш отримати за літо іще один врожай; квасоля : на початку липня можна посадити кущову квасолю ранніх сортів, щоправда, їстимеш не боби — вони не встигнуть визріти, а молоді стручки. Найкраще їй віддати місце після огірків або молодої картоплі;

: на початку липня можна посадити кущову квасолю ранніх сортів, щоправда, їстимеш не боби — вони не встигнуть визріти, а молоді стручки. Найкраще їй віддати місце після огірків або молодої картоплі; спаржева квасоля: смачна, росте вкрай швидко і дуже не вибаглива . Можеш садити її в середині літа, лише не забувай вчасно підживлювати та поливати, соковиті стручки отримаєш вже за кілька тижнів;

смачна, росте вкрай швидко і дуже не вибаглива Можеш садити її в середині літа, лише не забувай вчасно підживлювати та поливати, соковиті стручки отримаєш вже за кілька тижнів; горох: зелений горошок сміливо саджай у липні. Для прискорення сходів неодмінно замочи насіння у воді. Коли зійде — постав рослинам прутики — підпори. Окрім врожаю смачних плодів, горох корисний для ґрунту: він є чудовим сидератом.

зелений горошок сміливо саджай у липні. Для прискорення сходів неодмінно замочи насіння у воді. Коли зійде — постав рослинам прутики — підпори. Окрім врожаю смачних плодів, горох корисний для ґрунту: він є чудовим сидератом. морква та буряк: насіння оброби від шкідників та хвороб. Коли зійде, проривай так., щоб між рослинами лишалися 6-8 см. Восени смакуватимеш коренеплодами. Але знай, що для тривалого зберігання (в зиму) вони не годяться.

Що можна посадити в саду в липні з квітів

Липень — час поповнити сад та клумби новими мешканцями, які приймуть естафету цвітіння від своїх травневих та червневих сестер. В цей час на клумби саджають розсаду дельфініумів. айстр, маргариток, турецьку гвоздику, водозбір та інші квіти.

Чудова ідея посадити в саду чорнобривці — вони не лише радуватимуть цвітінням, а й відлякуватимуть шкідників. Розсадою розмнож дзвіночки — вони зацвітуть восени. Можна посіяти лісові незабудки.

Загалом для квітникаря літо — гаряча пора, але й результат вартий того: сад радуватиме тебе своїми фарбами до пізньої осені.

Раніше ми розповідали, як пересадити влітку троянди.

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