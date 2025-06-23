Стиль життя

Що можна посадити у липні на городі, щоб встигнути зібрати врожаї до холодів

Ольга Петухова, редакторка сайту 23 Червня 2025, 14:45
Що можна посадити у липні
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь