Зола або попіл як добриво — найкраща екологічна заміна хімії

Зола або попіл — це не просто залишки прогорілих дров. Це справжній скарб для твого городу чи саду — звісно, якщо знати, як правильно з ним поводитися. У ньому зібрана маса корисних мінералів, які рослини їдять із великим задоволенням.

Особливо багато в золі калію, кальцію та фосфору — а це саме ті речовини, які відповідають за гарний ріст, цвітіння та смачні плоди. В чому переваги золи як добрива, чим вона відрізняється від попелу, яким рослинам зашкодить таке підживлення та ще багато цікавого — у нашому матеріалі.

Зола і попіл: чи є різниця

Зола й попіл — це не одне й те саме, хоча обидві речовини є продуктами горіння. Зола — це все, що лишилось після того, як щось згоріло: і дрібний пил, і недогарки.

А попіл — це вже очищений, тонкий, світлий порошок, що залишився після повного згоряння органіки. Тобто зола — це як чернетка, а попіл — як чистовик.

Зола або попіл як добриво, чим корисні

Зола підвищує родючість ґрунту, знижує його кислотність тобто робить землю менш кислою, а це подобається більшості овочів і захищає рослини від хвороб та шкідників.

На відміну від хімічних добрив, попіл діє м’якше, природніше. І до речі, він не містить азоту — а це важливо знати для створення правильного балансу.

Вона вважається найкращим природним комплексним добривом, у її складі є понад тридцять мікроелементів, серед яких залізо, марганець, магній, бор, натрій. А найголовніші:

калій — зміцнює імунітет рослин і допомагає їм краще справлятися з хворобами;

фосфор — стимулює розвиток коріння, робить квіти пишними, а плоди — смачнішими;

кальцій — саме він зменшує кислотність ґрунту і захищає рослини від грибкових захворювань.

Вона не просто удобрює землю, а й допомагає боротися зі шкідниками. Особливо добре попіл впливає на капусту та її родичів — хрестоцвіті рослини. Можна посипати ним листя — і блішки триматимуться подалі. А деякі городники попелом борються зі слимаками.

Якщо ж земля на ділянці кисла, можна розсипати пів кілограма на кожен квадратний метр — і ґрунт стане дружелюбнішим для більшості рослин.

Що можна підживити попелом

Томати, огірки, капуста, картопля, морква, буряк — більшість городини просто зрадіє такому підживленню.

Квіти, зокрема троянди та лілії, теж будуть вдячні. А ще попіл добре підходить для підживлення плодових дерев — яблунь, слив, груш тощо. Або для внесення під ягідні кущі: смородину, порічку, полуниці, суниці.

Кому зашкодить підживлення золою

Рододендрони, азалії, лохина, хвойні, редис, щавель, кавуни — ці рослини люблять кислий ґрунт, а зола його залужнює. Тобто для них попіл — зовсім не те, що треба.

Також не варто сипати золу у великих кількостях чи надто часто — рослини можуть перенасититися і почати гірше засвоювати інші елементи.

Як зробити водний настій — зольну витяжку

Можна удобрювати рослини сухим попелом, а можна зробити з нього зольну воду. Для цього беруть 1 склянку золи на 10 літрів гарячої води, добре розмішують, настоюють добу і проціджують.

Зольну витяжку вважають більш ефективнішим добривом порівняно з сухою золою.

Всі корисні мікроелементи у ній вже перебувають у розчиненій формі, тобто готові для всотування рослинами.

Зольної витяжки не треба лити багато — це не вода, а концентрат мінералів, особливо калію і кальцію. Для трав’янистих рослин: квітів, овочів чи зелені, достатньо раз на два-три тижні полити під корінь десь по пів літра на кожну рослину, або ж обприскати по листю, якщо треба швидко підгодувати.

Для кущів — смородини, малини, аґрусу — можна дати трохи більше. Під кожен кущ виливають літр-два розчину, але теж не щотижня. Достатньо 2–3 рази за сезон: навесні, коли росте листя, перед цвітінням і після збору ягід.

А от для дерев, таких як яблуні чи вишні, витрата більша. Тут уже треба 4-5 літрів на одне дерево, виливають по колу приствольного круга, тобто не просто під стовбур, а по колу, де росте коріння. І роблять це десь два рази на сезон — навесні та в середині літа.

Як удобрювати землю сухим попелом

Найпростіше — посипати золу навколо рослини або прямо в лунку перед посадкою. Можна також рівномірно розкидати по ділянці, а потім перекопати або зарихлити граблями. Орієнтовно на один квадратний метр землі можна дати склянку золи — приблизно 100 грамів, але це не жорстке правило, усе залежить від типу ґрунту і рослин, які хочеш на ньому посадити.

Якщо додаєш в компост — чудово, він стане ще ціннішим. Але пам’ятай: не змішуй золу з азотними добривами, типу гною чи селітри, між ними хімія не складеться, і все піде нанівець.

Загалом, з попелом головне — не переборщити і знати, коли й куди його варто застосовувати. А природа сама скаже тобі дякую здоровими рослинами та гарним врожаєм.

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