Зола або попіл як добриво — найкраща екологічна заміна хімії

Фото Instagram Зола або попіл — це не просто залишки прогорілих дров. Це справжній скарб для твого городу чи саду — звісно, якщо знати, як правильно з ним поводитися. У ньому зібрана маса корисних мінералів, які рослини їдять із великим задоволенням. Особливо багато в золі калію, кальцію та фосфору — а це саме ті речовини, які відповідають за гарний ріст, цвітіння та смачні плоди. В чому переваги золи як добрива, чим вона відрізняється від попелу, яким рослинам зашкодить таке підживлення та ще багато цікавого — у нашому матеріалі. Зола і попіл: чи є різниця Зола й попіл — це не одне й те саме, хоча обидві речовини є продуктами горіння. Зола — це все, що лишилось після того, як щось згоріло: і дрібний пил, і недогарки.А попіл — це вже очищений, тонкий, світлий порошок, що залишився після повного згоряння органіки. Тобто зола — це як чернетка, а попіл — як чистовик. Читати на тему Чим підживити розсаду, щоб не витягувалася: добрива та інші поради Що треба знати перед вирощування розсади, щоб вона не витягувалася. Зола або попіл як добриво, чим корисні Зола підвищує родючість ґрунту, знижує його кислотність тобто робить землю менш кислою, а це подобається більшості овочів і захищає рослини від хвороб та шкідників. На відміну від хімічних добрив, попіл діє м’якше, природніше. І до речі, він не містить азоту — а це важливо знати для створення правильного балансу. Вона вважається найкращим природним комплексним добривом, у її складі є понад тридцять мікроелементів, серед яких залізо, марганець, магній, бор, натрій. А найголовніші: калій — зміцнює імунітет рослин і допомагає їм краще справлятися з хворобами; фосфор — стимулює розвиток коріння, робить квіти пишними, а плоди — смачнішими; кальцій — саме він зменшує кислотність ґрунту і захищає рослини від грибкових захворювань. Вона не просто удобрює землю, а й допомагає боротися зі шкідниками. Особливо добре попіл впливає на капусту та її родичів — хрестоцвіті рослини. Можна посипати ним листя — і блішки триматимуться подалі. А деякі городники попелом борються зі слимаками. Якщо ж земля на ділянці кисла, можна розсипати пів кілограма на кожен квадратний метр — і ґрунт стане дружелюбнішим для більшості рослин. Що можна підживити попелом Томати, огірки, капуста, картопля, морква, буряк — більшість городини просто зрадіє такому підживленню. Квіти, зокрема троянди та лілії, теж будуть вдячні. А ще попіл добре підходить для підживлення плодових дерев — яблунь, слив, груш тощо. Або для внесення під ягідні кущі: смородину, порічку, полуниці, суниці. Pexels Кому зашкодить підживлення золою Рододендрони, азалії, лохина, хвойні, редис, щавель, кавуни — ці рослини люблять кислий ґрунт, а зола його залужнює. Тобто для них попіл — зовсім не те, що треба. Також не варто сипати золу у великих кількостях чи надто часто — рослини можуть перенасититися і почати гірше засвоювати інші елементи. Як зробити водний настій — зольну витяжку Можна удобрювати рослини сухим попелом, а можна зробити з нього зольну воду. Для цього беруть 1 склянку золи на 10 літрів гарячої води, добре розмішують, настоюють добу і проціджують. Зольну витяжку вважають більш ефективнішим добривом порівняно з сухою золою. Всі корисні мікроелементи у ній вже перебувають у розчиненій формі, тобто готові для всотування рослинами. Зольної витяжки не треба лити багато — це не вода, а концентрат мінералів, особливо калію і кальцію. Для трав’янистих рослин: квітів, овочів чи зелені, достатньо раз на два-три тижні полити під корінь десь по пів літра на кожну рослину, або ж обприскати по листю, якщо треба швидко підгодувати. Для кущів — смородини, малини, аґрусу — можна дати трохи більше. Під кожен кущ виливають літр-два розчину, але теж не щотижня. Достатньо 2–3 рази за сезон: навесні, коли росте листя, перед цвітінням і після збору ягід. А от для дерев, таких як яблуні чи вишні, витрата більша. Тут уже треба 4-5 літрів на одне дерево, виливають по колу приствольного круга, тобто не просто під стовбур, а по колу, де росте коріння. І роблять це десь два рази на сезон — навесні та в середині літа. Pexels Як удобрювати землю сухим попелом Найпростіше — посипати золу навколо рослини або прямо в лунку перед посадкою. Можна також рівномірно розкидати по ділянці, а потім перекопати або зарихлити граблями. Орієнтовно на один квадратний метр землі можна дати склянку золи — приблизно 100 грамів, але це не жорстке правило, усе залежить від типу ґрунту і рослин, які хочеш на ньому посадити. Якщо додаєш в компост — чудово, він стане ще ціннішим. Але пам’ятай: не змішуй золу з азотними добривами, типу гною чи селітри, між ними хімія не складеться, і все піде нанівець. Загалом, з попелом головне — не переборщити і знати, коли й куди його варто застосовувати. А природа сама скаже тобі дякую здоровими рослинами та гарним врожаєм. Раніше ми розказували, чим підживити виноград весною: способи, які забезпечать великі грона. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: сад і город Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter