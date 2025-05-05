Що робити, якщо пролили воду на клавіатуру: невідкладні дії для порятунку техніки

Так інколи буває, сідаєш за комп’ютер чи ноутбук, налаштовуєшся на роботу, чи навіть, просто сідаєш відпочити, подивитись фільм, послухати музику, береш чашку ароматного чаю, але — необережний рух, — і чашка на боці, а чай розтікається по клавіатурі, затікаючи в її шпарини… Що робити? Невже “влітаєш на гроші”?
Читай, що робити з мокрою клавіатурою та як висушити її без наслідків для пристрою — у матеріалі.
Що робити коли залив (-ла) клавіатуру водою
Діяти потрібно максимально швидко і зробити декілька кроків:
- Виключи ноутбук.
Якщо це зовнішня клавіатура до ПК — витягни кабель або вимкни Bluetooth. Від’єднай зарядний пристрій і вийми батарею, якщо можливо.
- Переверни пристрій.
Якщо це ноутбук — постав його у форму перевернутої літери “А”, відкривши екран максимально назад (щоб вода стікала). Якщо це окрема клавіатура — переверни її клавішами донизу.
- Витри рідину й висуши.
М’якою ганчіркою або серветками прибери видиму воду. Дай пристрою висохнути щонайменше 24–48 годин у перевернутому стані.
- Оцінка наслідків
Якщо все працює — чудово! Але будь уважний (-на): деякі пошкодження можуть з’явитися пізніше.
Якщо щось не працює, клавіші залипають або комп’ютер чи ноутбук не вмикається — звернися до сервісного центру.
Що робити коли залив клавіатуру іншими рідинами
Вода і несолодкий чай надають менше шкоди в порівнянні з кавою і чаєм з цукром чи соками.
Кавова гуща, цукор та інші домішки у цих напоях можуть засмічувати та окислювати комплектуючі, завдаючи їм додаткових збитків. Зрештою, кнопки ноутбука можуть стати липкими та навіть відмовитися працювати.
Для цього потрібно:
- Виключити пристрій.
- Перевернути, щоб витекла вода.
- Витерти рідину.
- Щоб уникнути проблем, краще почистити ноутбук зсередини ще до просушування.
- Ти можеш зробити це самостійно, відкривши пристрій і видаливши весь бруд за допомогою паперових серветок або ватних тампонів, змочених у невеликій кількості спирту.
- Залиш сушитися.
Найголовніше, щоб рідина не потрапляла в материнську плату. Навіть коли все сухе, вона може роз’їдати та створювати проблеми.Однак ні в якому разі не промивай такі компоненти, як жорсткий диск або оптичний привід.
Корпуси різних ноутбуків можуть сильно відрізнятися за порядком розбору та дизайном. Якщо ніколи не розкривали свій пристрій, пошукайте в Мережі інструкцію з обслуговування такої моделі.
Але слід пам’ятати: найкращий спосіб зберегти ноутбук в робочому стані та не нашкодити — звернутись до професіоналів в сервісний центр. Крім того, самостійне розбирання анулює гарантію.
Що врахувати
Під час порятунку техніки потрібно пам’ятати про акуратність і обережність. Також забороняється:
- Використовувати при сушінні фен. Пил потрапляє на поверхню деталей, ще більше ускладнюючи ситуацію.
- Сушити пристрій над радіаторами опалення.
- Вмикати пристрій протягом перших двох діб після пролиття рідини — навіть якщо здається, що все висохло. Це може спричинити коротке замикання через утворення окисів на ключових компонентах пристрою.
- Інтенсивно трясти техніку.
