Найкращі українські та закордонні фільми про Чорнобиль: лише неупереджена правда про катастрофу

14 грудня ми вшановуємо подвиг тих, хто 38 років тому ліквідовував наслідки аварії на Чорнобильській АЕС та захистив не тільки Україну, а й увесь світ, наше майбутнє.

Загроза ядерної катастрофи стала найбільшим жахом сучасного людства, адже планету все сильніше лихоманить від війн, ініціатори яких не зважають на безпеку. Світова спільнота шокована тим, що росіяни захопили Запорізьку атомну електростанцію і нема змоги контролювати ситуацію.

На світ лягає страшна тінь Чорнобильської катастрофи, яка сталася 38 років тому. Як це було? Як не повторити трагедії? Про найдраматичніші фільми та серіали про Чорнобиль, у яких тільки неупереджена правда — читай у нашому матеріалі.

Найкращі документальні фільми про Чорнобиль

Битва за Чорнобиль, 2006 рік, США

Документальна стрічка Битва за Чорнобиль — американський фільм, знятий режисером Томасом Джонсоном у 2006 році. Приголомшливий, драматичний, дуже емоційний, він вражає реалістичністю, з якою автор відтворює події найбільшої ядерної катастрофи людства.

Битву за Чорнобиль вважають справжнім шедевром документального жанру, адже стрічці майже немає рівних за силою і драматизмом почуттів, це не документалізація техногенних аспектів аварії, а історія героїзму і людяності людей, які змогли обмежити поширення радіації та врятували мільйони людських життів.

Цей фільм про Чорнобиль — однозначно один з самих правдивих і сильних, його варто переглянути навіть з дітьми.

Чорнобиль. Точка часу, 2016 рік, Україна

Через 30 років після катастрофи автори фільму неупереджено досліджують аварію на Чорнобильській АЕС та ставлять собі питання: чому керівництво СРСР, яке нібито готувалося до ядерної війни, виявилося таким безпорадним під час аварії на Чорнобилі?

Про всі технологічні та медичні аспекти аварії, про те, що відбувається в зоні відчуження і чому вона перетворилася на унікальний полігон для досліджень. А також чому українські вчені вважають цілком ймовірним, що Чорнобиль може стати не останньою атомною катастрофою — дивись в документальному фільмі Чорнобиль. Точка часу.

Художні фільми про Чорнобиль

Земля Забуття, 2012 рік, Україна/Франція

Сильна художня драма, знята в співавторстві українськими та французькими митцями. В головній ролі — голлівудська зірка українка Ольга Куриленко, відома глядачам як “подружка” Джеймса Бонда. За сюжетом героїня Ольги в день Чорнобильської катастрофи мала одружитися, але доля жорстока: дівчина з нареченої стала вдовою. Аварія забрала її коханого.

Але це не єдина сюжетна лінія фільму. Автори розповідають про долі інших людей, які пережили катастрофу в Чорнобилі, та показують, що з ними сталося через десять років.

Мінісеріал Чорнобиль, 2019 рік, США/Великобританія

За сюжетом фільму через два роки після аварії в Чорнобилі кінчає життя самогубством відомий хімік Валерій Легасов. Це — ціна брехні, яка стала надмірним тягарем. Академік перебував під час аварії на АЕС і знав усе, що приховують від загалу.

Фільм обіцяє крутий екшен: реактор вибухає, пожежа охоплює дах та сусідні будівлі. Валерій Легасов, якого Кремль посилає для організації ліквідації аварії на ЧАЕС, зв’язаний по руках і ногах — партійне керівництво та спецслужби готові пожертвувати тисячами життів, аби лише уникнути розголосу істини.

Цей напружений мінісеріал про Чорнобиль точно змінить твоє уявлення про катастрофу і її потаємні сторони.

Голоси Чорнобиля, 2016 рік, Люксембург

Екранізація однієї з трагічних новел книги Чорнобильська молитва Світлани Алексієвич. В основі сюжету історії родин з Чорнобиля. В одній з сімей радіація вбила дитину. За повір’ям, її мали поховати на дверях, на яких робили помітки, коли дівчинка росла. Але ті ж самі двері заражені радіацією та несуть смертельну загрозу тим, хто вижив.

Люксембурзький режисер Пол Крухтен сказав, що надихався творчістю Алексієвич і попри драматизм її твору, зробив свою стрічку світлою, в чистих і прозорих тонах. Люксембург висував Голоси Чорнобиля на Оскар.

Ця тонка, інколи лірична і вкрай драматична стрічка — точно одна з найкращих в рейтингу фільмів про Чорнобиль.

Фільми про Чорнобиль — не лише нагадування нам про аварію, яка сталася 38 років тому, бо насправді у катастрофи на ЧАЕС немає строку давності. А ми продовжуємо ходити по краю леза, і небезпека атомного вибуху — на жаль, наше сьогодення.

А ще ми розповідали про окупацію росіянами Чорнобильської АЕС.

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