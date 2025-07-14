Мультфільми для дівчаток: тут немає банальних історій про принцес

Усі дівчатка люблять дивитися мультики, особливо про принцес. Але не завжди вони є корисним прикладом. В усіх відомих історіях батьки можуть розгледіти тривожні червоні прапорці. Тому не хочуть, щоб дитина слідувала таким прикладам.

Але які ж мультики тоді дивитися? Ми зібрали для тебе підбірку мультфільмів для дівчаток, які є веселими, але з повчальними історіями. До речі, рекомендуємо їх до перегляду і дорослим, адже сенс у них глибокий.

Мультфільми для дівчаток: історії, що надихають та повчають

10 життів

Мультфільми для дівчат можуть бути не лише про принцес, а й тварин. Цей про кота, який не цінував своє життя. Лише після смерті він зрозумів, що не зробив багато важливих речей, а особливо — не захистив свого петперента. Тому він отримує нові життя — він має все виправити. Утім, повертається він не в обличчі кота.

Цей мультик навчає цінувати кожне життя, дружбу та співчуття. Він допомагає дітям зрозуміти, що наші вчинки мають наслідки, а доброта і турбота про інших (навіть тварин) роблять нас кращими людьми. Мультфільм розвиває емоційний інтелект, вчить не бути байдужим і бачити світ очима тих, хто слабший.

Удача

Мультфільми для дівчат часто розповідають про сучасне невигадане життя. Ця історія про дівчину з дитячого будинку, які жахливо не щастило. Вона виросла, але так і не знайшла прийомних батьків. Вона пообіцяла собі, що зробить усе, щоб її менша сестра (не рідна, а з дитбудинку) знайшла родину. Але біда в тому, що їй постійно не щастить і вона все руйнує. Аж тут їй трапляється щасливий кіт з країни леприконів, вона стежить за ним і знаходить прохід у країну удачі. Вона використовує цей шанс, щоб допомогти сестрі.

Цей мультфільм показує, що не все у житті залежить від везіння, а часто головне — це працювати над собою, не здаватися і допомагати іншим. Для дівчинки це чудовий приклад того, як самостійно шукати вихід із ситуацій, залишатися сміливою і вірити, що навіть у невдачах можна знайти щось цінне. Також Удача підкреслює важливість підтримки та взаємодопомоги.

Відважна

Це той самий фільм про принцесу, який треба подивитися дівчаткам. Меріда — нетипова дівчина, яка любить сукні, бали та мріє про принца. Вона — вольова та хоробра. Але, на жаль, робить помилки, які доводиться виправляти.

Цей мультфільм — справжній подарунок для будь-якої дівчинки. Він вчить, що бути собою, слухати своє серце та мати власну думку — важливо й правильно. Історія Меріди розкриває цінність сім’ї, силу примирення та взаєморозуміння. Вона надихає бути сміливою, рішучою, вірити у власні сили й не боятися йти своїм шляхом, навіть якщо він відрізняється від очікувань інших.

Енканто

Дуже яскравий і душевний мультфільм про родину, в якій кожен має унікальний дар. Головна героїня Мірабель наче “звичайна”, але саме її серце, чуйність і наполегливість рятують родину. Після нього хочеться ще більше любити своїх близьких.

Ваяна

Якщо ти шукаєш цікаві мультфільми для дівчат, то цей саме такий. Приголомшлива анімаційна історія про дівчинку, яка не побоялася піти проти звичних правил, щоб врятувати свій народ. Вчить сміливості, незалежності й довіри до свого покликання.

Зоотрополіс

Це мультик не про “дівчачі пригоди”, але головна героїня — кролиця Джуді — чудовий приклад сміливої, розумної й упертої особистості, яка досягає всього сама, долаючи упередження. Мультик вчить, що не треба вірити стереотипам і варто давати людям шанс. Адже саме так лис Нік став поліцейським — бо в нього повірила Джуді.

До речі, зовсім скоро вийде Зоотрополіс 2. Дізнайся, коли саме та що відомо про сюжет.

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