Our kids. Вони з України — Коляденко започаткувала проект для талановитих українських діточок. Як взяти участь

Навіть у найтемніші часи діти залишаються світлими промінчиками, які дарують сили, енергію, любов та надію на прекрасне майбутнє.

Українська хореографиня, режисерка-постановниця і продюсерка Олена Коляденко започаткувала проект Музично-літературно-танцювальний полк воєнного часу Our kids. Вони з України.

Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська у своєму Telegram-каналі.

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Олена Коляденко публікує на своїй сторінці в Instagram відео, на яких талановиті українські діточки співають, танцюють, декламують вірші та грають на музичних інструментах.

Як взяти участь у проекті

Для участі необхідно зняти творче відео, пов‘язане з війною в Україні.

Вимоги:

Тривалість до однієї хвилини;

формат — горизонтальний;

відео потрібно надіслати файлом в особисті повідомлення Олені Коляденко в Instagram.

Так українська зірка підтримує українських дітей, які, попри війну, продовжують розвиватися та тішити людей навколо.

Всупереч усьому страшному, боляче пронизливому, тому, що нестерпно звучить стогонами в наших душах, я спробую об’єднати талановитих дітей і ділитися з вами цими промінчиками світла! — написала Олена Коляденко.

Зараз українські діти потребують особливого піклування, адже навіть найменші відчувають на собі страхи війни. Психологиня Світлана Ройз розповіла, як підтримати дитину під час війни.