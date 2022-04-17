Our kids. Вони з України — Коляденко започаткувала проект для талановитих українських діточок. Як взяти участь

Навіть у найтемніші часи діти залишаються світлими промінчиками, які дарують сили, енергію, любов та надію на прекрасне майбутнє.
Українська хореографиня, режисерка-постановниця і продюсерка Олена Коляденко започаткувала проект Музично-літературно-танцювальний полк воєнного часу Our kids. Вони з України.
Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська у своєму Telegram-каналі.
Олена Коляденко публікує на своїй сторінці в Instagram відео, на яких талановиті українські діточки співають, танцюють, декламують вірші та грають на музичних інструментах.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Лена (@kolyadenkolena)
Допис, поширений Лена (@kolyadenkolena)
Для участі необхідно зняти творче відео, пов‘язане з війною в Україні.
Вимоги:
Так українська зірка підтримує українських дітей, які, попри війну, продовжують розвиватися та тішити людей навколо.
Всупереч усьому страшному, боляче пронизливому, тому, що нестерпно звучить стогонами в наших душах, я спробую об’єднати талановитих дітей і ділитися з вами цими промінчиками світла! — написала Олена Коляденко.
Всупереч усьому страшному, боляче пронизливому, тому, що нестерпно звучить стогонами в наших душах, я спробую об’єднати талановитих дітей і ділитися з вами цими промінчиками світла! — написала Олена Коляденко.
Зараз українські діти потребують особливого піклування, адже навіть найменші відчувають на собі страхи війни. Психологиня Світлана Ройз розповіла, як підтримати дитину під час війни.