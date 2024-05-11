Скільки коштує проголосувати на Євробаченні-2024 в Україні та що потрібно знати

Підтримати улюблену пісню на Євробаченні — надзвичайно важливо для шанувальників конкурсу. Проте з кожним роком організатори прагнуть не стояти на місці та розвиватись, а тому впроваджують нові правила. А звідси у єврофанів з’являється і питання, скільки коштує проголосувати на Євробаченні-2024. Тому розповідаємо далі, які тарифи в Україні.

Скільки коштує проголосувати на Євробаченні-2024 та які правила

Насамперед важливо пригадати нові правила голосування за своїх фаворитів на пісенному конкурсі. Адже цьогоріч існують деякі нововведення.

Перша зміна стосується того, коли можна починати голосувати. А віддати голос цьогоріч можна вже до виходу на сцену першого учасника. Це має дати змогу більшій кількості глядачів обрати, хто ж буде переможцем чи переможницею Євробачення-2024. Коли ж лінії голосування закриють, а результати підрахують, тріумфаторів конкурсу визначать сумою оцінок від глядачів та журі.

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Незмінним лишається заборона віддавати голос за представника чи представницю своєї країни.

Скільки ж коштує проголосувати на Євробаченні-2024? Ми маємо для тебе відповідь на це питання.

Ціна одного SMS для українських глядачів, які знаходяться на території нашої держави, буде коштувати 7,44 гривні.

Як проголосувати у фіналі Євробачення-2024

Для того, щоб проголосувати за пісню, яка найбільше сподобається, можна надіслати SMS на номер 7576, у тексті якого необхідно буде вказати порядковий номер учасника фіналу — від 1 до 26.

Таких повідомлень з одного учасника чи учасницю можна надіслати до 20 разів.

Проте існує ще кілька варіантів, щоб обрати, хто ж переможе на пісенному конкурсі цьогоріч. Для цього також можна віддати свій голос на офіційному сайті Євробачення чи скористатися застосунком Eurovision Song Contest для Android або iOS.

Думаєш, коли ж чекати на своїх фаворитів на сцені фіналу? Тоді читай порядок виступів Євробачення-2024.

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