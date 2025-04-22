Тіні забутих предків у прокаті: коли покажуть відреставровану версію легендарної стрічки

Хоча б раз у своєму житті варто подивитися культові фільми, якими захоплюється світ. З ними постійно створюють різноманіття добірок і ці списки поповнюються чимось вартісним не так і часто! В українському кінематографі знаковим є фільм Тіні забутих предків.

Фільмом Сергія Параджанова захоплюються і видатні режисери світу. Зовсім скоро оновлена версія стрічки вийде в український прокат, аби кожен зміг познайомитися з підвалиною українського кіномистецтва.

Тіні забутих предків у кіно: коли розпочнеться прокат

Нагадаємо, що стрічка була екранізована за повістю Михайла Коцюбинського. Письменник написав її під враженнями від поїздки на Гуцульщину у 1912 році. А в 1964 році твір екранізував україно-вірменський режисер Сергій Параджанов.

Оператором фільму став Юрій Іллєнко, а музику до фільму створив Мирослав Скорик. Саме тому фільм став настільки визначним і геніальним. Це дебютна стрічка для Івана Миколайчука, який зіграв головну роль.

Фільм отримав чимало нагород та відзнак. Зокрема актори, оператор і режисер фільму отримали Шевченківську премію, Південний хрест, приз Фіпрессі, медаль кінофестивалю у Салоніках. Стрічкою надихаються видатні режисери, а студенти Гарварду, які прагнуть здобути найвищий рівень у фільмознавстві, мають її переглянути.

За понад 60 років стрічку вирішили показати у кіно в оновленій версії. Про це повідомили у Кіностудії Довженка.

Це треба дивитися не вдома, не на екрані телефона. Це — для великого екрану. Для темної зали, де кожен звук, кожен колір, кожен рух стає чистим мистецтвом, — пояснили у кіностудії.

Легендарна стрічка повернеться в український прокат 29 травня.

Тіні забутих предків — фільм, що очолює список найкращих в історії українського кіно. У кіностудії додають, що саме він змінив хід нашої культури.

Відреставрована стрічка знову доступна для всіх глядачів, а особливо для нового покоління українців.

Тіні забутих предків — це Карпати, що дихають. Це магія світла і тіні. Це пульс української землі, який чуєш у кожному кадрі. Це фільм, створений, щоби дивитися його в кінотеатрі — у повному зосередженні, у співпереживанні, у пошані.

Тіні забутих предків — трейлер

Дві гуцульські родини ворогують роками, скільки себе пам’ятають. Та трапляється так, що їхні діти закохуються одне в одного. В атмосфері несхвалення, ворогування і злості народжується чисте кохання Івана до Марічки.

Та історія не має щасливого кінця. Доки Іван змушений заробляти кошти, Марічка гине. Забути дівчину йому не вдається навіть після одруження. У своєму передсмертному маренні Іван знаходить щастя.

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