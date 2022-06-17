Євробачення-2023 замість України проведе інша країна. Де відбудеться конкурс?

Конкурс Євробаченння-2023 проведуть не в Україні. Господаркою пісенного конкурсу, який відбудеться наступного року, стане Велика Британія. Правила Євробачення забороняють проводити конкурс у країні, яка перебуває у воєнному стані. Організаторка конкурсу, Європейська мовна спілка, має низку безпекових вимог до країн-переможниць. Тому геолокація Євробачення 2023 довгий час була під питанням. Зараз також дивляться Серед імовірних варіантів називали як міста в Україні (за умови завершення війни), так і в інших європейських державах, зокрема Польщі, Швеції та Іспанії.

Де пройде Євробачення-2023

Враховуючи питання безпеки, через війну в Україні організатори конкурсу вирішили змінити правила.

“Пісенний конкурс Євробачення — одна з найскладніших телевізійних постановок у світі, над якою працюють тисячі людей, які відвідують подію та 12 місяців на підготовку. Після об’єктивного аналізу Референтна група, керівна рада ESC з глибоким жалем прийшла до висновку, що з огляду на поточні обставини, гарантії безпеки та оперативні, необхідні телерадіостанції для проведення, організації та виробництва пісенного конкурсу Євробачення відповідно до Правил ESC, не можуть бути виконані”, — повідомляється на офіційному сайті конкурсу.

EBU хотів би подякувати за щиру співпрацю та відданість дослідженню всіх сценаріїв протягом тижнів після перемоги Kalush Orchestra 14 травня в Турині та розділити сум і розчарування, що конкурс наступного року не відбудеться в Україні, — додають організатори.

В історії вже були випадки, коли через війну країна-переможниця відмовлялася проводити у себе конкурс. 1979-го року у конкурсі переміг ізраїльський виконавець, але у 1980-му Євробачення прийняли Нідерланди.

Нагадаємо, переможець пісенного конкурсу Євробачення 2022 — гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Україна отримала 631 бал. Від журі — 192 бали, а глядачі віддали нам 439 балів. Дивись виступ українців, коментарі та реакцію світу.

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