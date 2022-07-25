Офіційно! Євробачення-2023 замість України проведе інша країна. Де відбудеться конкурс та чому?

Співочий конкурс Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії. Такого рішення дійшли Європейська мовна спілка, ВВС та Суспільний мовник (UA).
Шоу проведуть від імені України. Про це стало відомо в понеділок, 25 липня.
Організатори обіцяють, що представники Суспільного та ВВС спільно розроблять та впровадять у шоу “українські елементи”.
Україна, як переможниця, автоматично потрапить до фіналу шоу.
Раніше організатор конкурсу Європейський мовний союз (EBU) заявив, що конкурс Євробаченння-2023 проведуть не в Україні.
У союзі запевнили, що повністю розуміють розчарування після оголошення того, що пісенний конкурс не може бути проведений в Україні наступного року, але підкреслили, що для них ключовими є благополуччя та безпека співробітників та учасників заходу.
Раніше Україна висловила протест рішенню не проводити Євробачення-2023 на її території й вимагає додаткових перемовин.
Ми будемо вимагати змінити це рішення, тому що вважаємо, що зможемо виконати всі зобов’язання, про що було неодноразово наголошено Європейській мовній спілці, — заявив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Ми будемо вимагати змінити це рішення, тому що вважаємо, що зможемо виконати всі зобов’язання, про що було неодноразово наголошено Європейській мовній спілці, — заявив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Правила Євробачення забороняють проводити конкурс у країні, яка перебуває у воєнному стані.
Організаторка конкурсу, Європейська мовна спілка, має низку безпекових вимог до країн-переможниць. Тому геолокація Євробачення 2023 довгий час була під питанням.
Серед імовірних варіантів називали як міста в Україні (за умови завершення війни), так і в інших європейських державах, зокрема Польщі, Швеції та Іспанії.
Враховуючи питання безпеки, через війну в Україні організатори конкурсу вирішили змінити правила.
“Пісенний конкурс Євробачення — одна з найскладніших телевізійних постановок у світі, над якою працюють тисячі людей, які відвідують подію та 12 місяців на підготовку. Після об’єктивного аналізу Референтна група, керівна рада ESC з глибоким жалем прийшла до висновку, що з огляду на поточні обставини, гарантії безпеки та оперативні, необхідні телерадіостанції для проведення, організації та виробництва пісенного конкурсу Євробачення відповідно до Правил ESC, не можуть бути виконані”, — повідомляється на офіційному сайті конкурсу.
EBU хотів би подякувати за щиру співпрацю та відданість дослідженню всіх сценаріїв протягом тижнів після перемоги Kalush Orchestra 14 травня в Турині та розділити сум і розчарування, що конкурс наступного року не відбудеться в Україні, — додають організатори.
EBU хотів би подякувати за щиру співпрацю та відданість дослідженню всіх сценаріїв протягом тижнів після перемоги Kalush Orchestra 14 травня в Турині та розділити сум і розчарування, що конкурс наступного року не відбудеться в Україні, — додають організатори.
В історії вже були випадки, коли через війну країна-переможниця відмовлялася проводити у себе конкурс. 1979-го року у конкурсі переміг ізраїльський виконавець, але у 1980-му Євробачення прийняли Нідерланди.
Нагадаємо, переможець пісенного конкурсу Євробачення 2022 — гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Україна отримала 631 бал. Від журі — 192 бали, а глядачі віддали нам 439 балів. Дивись виступ українців, коментарі та реакцію світу.
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