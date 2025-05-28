Вирок для “султана”: зірку Величного століття засудили до 2 років в’язниці

Фото IMDb Турецький актор Халіт Ергенч, відомий глядачам за роллю Сулеймана в серіалі Величне століття, був засуджений до тюремного ув’язнення. За повідомленням державної турецької інформагенції Anadolu та турецьких медіа, вирок оголосили ще 23 травня. Актора засудили до 2 років і 3 місяців ув’язнення. Що стало підставою для цього — розповідаємо далі. За що судили зірку Величного століття 55-річного Халіта Ергенча засудили разом зі ще одним турецьким актором Ризою Коджаоглу. Підставою стала справа про нібито неправдиві свідчення щодо подій довкола протестів у парку Гезі. У 2013 році у Стамбулі провели акцію проти незаконної вирубки дерев у парку Гезі, що згодом переросла у грандіозні антиурядові протести по всій країні. Слідчі звинуватили Ергенча та Коджаоглу у тісних зв’язках з активістом і актором Мехметом Алі Алаборою, якого у Туреччині підозрюють в спробі повалення уряду. Нині він у розшуку. Халіт Ергенч заперечив будь-які зв’язки з Алаборою, стверджуючи, що знає його лише як актора. Проте прокуратура Стамбула зазначила, що його свідчення виявилися неправдивими. Після аналізу телефонних контактів 2013 року слідчі встановили, що між Ергенчем і Алаборою відбулося 12 контактів у вигляді дзвінків та повідомлень. Спілкування стало тіснішим у період протестів у парку Гезі. Читати на тему Палкі історії почуттів: добірка найкращих турецьких серіалів про кохання Список найцікавіших турецьких серіалів для тебе. Крім цього, за словами слідчих, актора сфотографували разом з Алаборою під час протестів та зафіксували, що вони йшли разом, взявшись під руки. У свій захист Ергенч сказав, що у кіноіндустрії він позував на фото з багатьма людьми, що не означає наявність близьких стосунків. З огляду на неправдивість свідчень Халіта Ергенча засудили до 2 років і 3 місяців ув’язнення. Однак, враховуючи його хорошу поведінку під час судового процесу, суд зменшив термін до 1 року, 10 місяців і 15 днів. Також було вирішено, що оскільки підсудний не має судимостей, вирок буде умовним. Ризі Коджаоглу також призначили покарання у вигляді 1 року 8 місяців позбавлення волі з відкладенням оголошення вироку. Нагадаємо, що навесні 2025 року у Туреччині знову пройшли масштабні антиурядові мітинги через взяття під варту мера Стамбула Екрема Імамоглу. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Туреччина, Фільми та серіали Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter