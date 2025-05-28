Вирок для “султана”: зірку Величного століття засудили до 2 років в’язниці

Турецький актор Халіт Ергенч, відомий глядачам за роллю Сулеймана в серіалі Величне століття, був засуджений до тюремного ув’язнення. За повідомленням державної турецької інформагенції Anadolu та турецьких медіа, вирок оголосили ще 23 травня.

Актора засудили до 2 років і 3 місяців ув’язнення. Що стало підставою для цього — розповідаємо далі.