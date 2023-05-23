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Захищено: Сума чимала! Скільки податків сплачує індустрія гемблінгу в український бюджет
Богдана Макалюк
, редакторка сайту
23 Травня 2023, 11:30
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Теги:
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