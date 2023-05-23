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Захищено: Сума чимала! Скільки податків сплачує індустрія гемблінгу в український бюджет

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Травня 2023, 11:30
Скільки податків приносить індустрія гемблінгу в український бюджет

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