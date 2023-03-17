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Стало відомо, яка компанія заплатила половину всіх податків з грального бізнесу за 2022 рік

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 17 Березня 2023, 10:48
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