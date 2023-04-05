Страсна п’ятниця 2023: традиції та що не можна робити перед Великоднем

Наближається Великдень, а перед ним тиждень церковних свят. Одним із таких є Страсна п’ятниця.
Її назва походить від виразу “Страсті Христові” і вважається найсуворішим днем тижня. Саме в цей день, згідно з Євангелієм, Ісус був засуджений на страту та здійснив хресну дорогу на Голгофу, де був розіп’ятий.
Християни східного обряду святкують Великдень 16 квітня, а отже Страсна п’ятниця припадає на 14 квітня.
Християни східного обряду святкують Великдень 16 квітня, а отже Страсна п’ятниця припадає на 14 квітня.
У християн західного обряду Великдень — 9 квітня, відповідно і Страсна п’ятниця — 7 числа.
У Страсну п’ятницю згадують всі земні страждання Ісуса Христа, тож у цей день не можна робити будь-яку роботу: шити, різати, прибирати.
Також кажуть, що в цей день не можна випікати паски та фарбувати яйця.
Не можна також працювати на землі. Існують повір’я, якщо посіяти чи посадити рослину у цей день, то вона захворіє і не дасть плоду.
Також в цей день варто відмовитися від веселощів та розваги й не можна вживати алкоголь.
Страсна п’ятниця вимагає дотримання суворого посту. За християнськими канонами не можна вживати їжу до виносу Плащаниці. І лише після цього можна випити води та з’їсти шматок хліба.
Цього дня також варто підтримувати дружню атмосферу в родині.
Можна відвідати церкву та принести додому 12 свічок.
Можна відвідати церкву та принести додому 12 свічок.
Їх треба поставити вдома біля ікон та дати догоріти до кінця. Вважається, що ці свічки наповнять будинок сильною позитивною енергетикою і захистять родину від бід.
А перед Страсною п’ятницею йде Чистий четвер. Раніше ми розповідали про традиції Чистого четверга та коли його відзначають.