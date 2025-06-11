День ангела Діани 2025: привітання для особливої дати

Напевно, кожен цікавився, коли у нього іменини. Особливо, напевно, це цікаво людям з рідкісними іменами. Хоча ті, хто мають поширені імена теж не оминають це питання. Читай, коли День ангела Діани та що означає її ім’я.

День ангела Діани 2025

В Україні День ангела Діани зазвичай відзначають 13 серпня. Саме цього дня православна церква вшановує пам’ять святих мучениць Діани, Ірини та Марини, які стали символами віри, мужності та духовної чистоти.

Значення імені Діана

Ім’я Діана має латинське походження та асоціюється з римською богинею полювання, природи й місяця. У давньому світі її культ був одним із найпоширеніших у Римській імперії.

Згідно з тлумаченням, ім’я Діана означає “божественна” або “та, що належить богам”, що додає його носійці особливого благородства.

Попри популярність імені, в офіційних православних святцях воно не фігурує, тому під час хрещення дівчаткам часто обирають інше, канонічне ім’я, співзвучне або за значенням, або за датою народження. Утім, ім’я Діана вже давно стало частиною української культури і має стійкі позитивні асоціації з жіночою мудрістю, витонченістю та силою. Багато батьків обирають його саме через красу звучання та глибокий сенс.

Привітання з Днем ангела Діани

Діано, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай небесний покровитель оберігає тебе щодня. Бажаю гармонії в душі, щирої любові та натхнення у справах. Нехай світло твого імені завжди веде тебе правильним шляхом. Будь щасливою, здоровою та благословенною!

***

З Днем ангела, прекрасна Діано! Твоє ім’я несе в собі силу, витонченість і жіночу мудрість. Нехай ці якості допомагають тобі в усіх життєвих обставинах. Нехай добрі люди завжди будуть поруч, а негаразди — минають. Бажаю тобі щирих усмішок і безмежного тепла.

***

Діано, з іменинами тебе! Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди був на крок попереду. Нехай життя дарує лише приємні несподіванки й добрі новини. Твоя енергія та краса надихають усіх навколо. Залишайся такою ж світлою і неповторною!

***

Щиро вітаю тебе, Діано, з Днем ангела! Нехай серце твоє завжди буде сповнене теплом і вірою. Хай кожен новий день приносить радість і сенс. Бажаю внутрішньої гармонії та здійснення всіх мрій. Нехай твоє ім’я буде символом удачі та щастя.

***

Діано, у день твого янгола — найщиріші вітання! Нехай твоя душа завжди буде легкою, як вітерець. Нехай життя дарує лише найяскравіші барви й найкращі події. Хай любов і підтримка близьких завжди зігрівають. Здоров’я, радості й натхнення на кожен день!

Якщо тобі цікаво, коли іменини в інших людей, то раніше ми розповідали, коли День ангела Софії.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.