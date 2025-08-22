День ангела Олексія 2025: дати, цікаве про характер та гарні привітання зі святом

Мода на імена примхлива, як і мода на будь-що, проте Олексії не лише роками, століттями залишаються в топі. У чому ж секрет такого незгасного інтересу до імені?

Ймовірно, батькам підсвідомо хочеться відпустити у цей світ людину тонку, товариську, творчу і непересічну. Адже саме таким і є Олексій.

Коли день ангела Олексія за новим та старим церковним календарем, цікаві нотатки про характер іменинника та сердечні привітання зі святом — читай у матеріалі.

Коли день ангела Олексія 2025 за новим та старим церковним календарем

Ім’я Олексій вкрай поширене і зустрічається у святцях щомісяця, і по кілька разів. Ми називаємо дати, які присвячені шанованим святим.

День ангела Олексія за новим церковним календарем:

17 березня — на честь святого Алексія, людини Божої;

12 лютого та 20 травня — на честь Олексія, митрополита Київського та всієї Русі;

24 квітня та 28 вересня — Олексія Печерського, монаха Києво-Печерської лаври;

9 серпня — святого Олексія Константинопольського.

За старим церковним календарем ці дні ангела Олексія припадають на такі дати: 30 березня, 25 лютого, 7 травня, 2 червня, 11 жовтня, 22 серпня.

Значення імені та характер Олексія

Олексій — ім’я, яке походить з грецької мови. В давній Греції ім’я означало захисник, бо було пов’язане зі словом алексо — захищати.

За християнських часів особливо почали шанувати святого Олексія, чоловіка Божого — сина заможної римської родини, який відмовився від багатства та пішов жебракувати.

Усі сприймають ім’я Олексій як спокійне та радісне, воно викликає довіру, симпатію і відчуття безпеки, а ще — асоціюється з добротою, силою, красою та легкістю.

Найчастіше Олексій схильний до самозаглиблення, часто занурюється у свої думки та фантазії. Він має багату уяву, але може уникати реальності, боячись осуду або невдач.

Хоча зазвичай він людина вольова, трапляється, виявляє нерішучість, яка пояснюється надмірною емоційністю. Олексій довіряє людям, він відданий друг, але очікує такої ж віддачі й від інших.

Носії цього імені, як правило, незалежні та не терплять примусу. Вони мають артистичний талант, розвинену інтуїцію та творчий склад розуму.

Старанність, перфекціонізм і честолюбство допомагають Олексіям досягати успіху.

Але якщо вони дають волю лінощам, можуть надовго загальмувати та втратити можливості.

Олексії допитливі, мають гарну пам’ять, але іноді можуть робити імпульсивні або нелогічні вчинки. Вони активні, якщо займаються тим, що їм подобається, але можуть стати пасивними, якщо не знаходять належної мотивації.

У сімейному житті Олексій — турботливий і вірний чоловік, який любить дітей і створює в домі затишок.

Він не нав’язує домашнім свої погляди, але цінує порядок і охайність. У конфліктах завжди підтримує дружину, і, трапляється, навіть здатний пробачити зраду.

Гарні привітання з днем ангела Олексія своїми словами

Вітаю з днем ангела чоловіка, який з роками стає тільки кращим! Будь щасливим, Олексію! Твоя доброта та сила надихають нас усіх!

***

Олексію, твій день ангела — нагадування про те, як багато ти значиш для всіх нас! Приймі найтепліші побажання здоров’я та щастя!

***

Вітаю з днем ангела! Олексію, нехай попереду на тебе чекає новий рік тріумфів та досягнень! І нехай сьогоднішнє свято буде таким неймовірним, як ти сам!

***

Олексію, вітаю тебе з іменинами! Ти вмієш цінувати кожну миттєвість, тож нехай життя обдаровує тебе унікальними можливостями і шансами!

***

Олексію, ти заслуговуєш лише на найкраще! Нехай ангел-охоронець принесе у твоє життя чудові моменти, особливі спогади та боже благословення!

***

Олексію, з днем ангела тебе! Сподіваюся, цей особливий день принесе тобі все, що бажає твоє серце! Нехай ти досягнеш всього, про що мрієш!

***

Тому, хто додає фарб і блиску в кожен день! З іменинами, хлопче! Твоє сяйво заразливе! Олексію, будь здоровим і щасливим!

