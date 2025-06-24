День міста Костопіль 2025: як святкуватимуть 242-річчя

Костопіль — затишне місто з глибоким історичним корінням на Рівненщині — готується до свого чергового дня народження. З 2024 року місто відзначає свій День 29 червня, а не як колись, 12 липня.

Чому змінилася дата Дня міста Костопіль, що відомо про план заходів та невеличкий екскурс в історію міста — у матеріалі.

День міста Костопіль

День міста Костополя припадає на 29 червня, коли вшановують апостолів Петра і Павла.

Саме з Петром і Павлом тут пов’язане храмове свято, тож торік костопільці вирішили: День міста має збігатися з датою за новим церковним календарем. І з того часу Костопіль святкує, як і належить — з шаною до коріння.

У 2025 році місту виповниться 242 роки. Воно веде свій особистий відлік часу з 1783 року, коли кухмістер короля Станіслава‑Августа (управитель його кухні) Леонард Ворцель отримав привілей закласти містечко під назвою Костопіль.

Заходи до Дня міста Костопіль 2025

Офіційної програми заходів до Дня міста Костопіль поки немає у відкритому доступі, але можна спиратися на традиції попередніх років, адже очікується, що програма буде схожою. Зазвичай на День міста проходить:

урочиста літургія в соборі святих апостолів Петра і Павла;

молитва за загиблими воїнами та хода пам’яті до майдану Шевченка;

благодійний ярмарок на підтримку родин військових та потреб армії у парку Незалежності;

культурно-мистецькі виступи: концерти, творчі виставки, майстер-класи;

спортивні події на свіжому повітрі — фестивалі, змагання для мешканців будь-якого віку;

святковий концерт.

Історія міста Костопіль

Костопіль згадується в документах у 18 столітті, коли на землях села Остальці було створене нове містечко. Так почалася історія Костополя — спершу тихого поселення з тридцятьма хатами, а згодом важливого залізничного вузла, торгового і промислового осередку.

Залізниця, що з’явилася в 1883 році, буквально вдихнула в місто нове життя. З’явилися заводи, школа, пошта, храм, почала розвиватися торгівля, зростав добробут.

Але нове 20 століття двічі болісно вдарило по містянах: дві світові війни, які принесли багато горя: окупація, розстріли, зміна влади, депортації, Голокост. Попри все, Костопіль встояв і вже після Другої світової знову почав відновлюватися — цього разу як промисловий центр.

Сьогодні це сучасне, живе місто, яке шанує свою історію і творить наше сучасне незалежного сьогодення.

Головне фото: Іtvmg.

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