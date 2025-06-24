День міста Костопіль 2025: як святкуватимуть 242-річчя

Костопіль — затишне місто з глибоким історичним корінням на Рівненщині — готується до свого чергового дня народження. З 2024 року місто відзначає свій День 29 червня, а не як колись, 12 липня. Чому змінилася дата Дня міста Костопіль, що відомо про план заходів та невеличкий екскурс в історію міста — у матеріалі. День міста Костопіль День міста Костополя припадає на 29 червня, коли вшановують апостолів Петра і Павла. Саме з Петром і Павлом тут пов’язане храмове свято, тож торік костопільці вирішили: День міста має збігатися з датою за новим церковним календарем. І з того часу Костопіль святкує, як і належить — з шаною до коріння. У 2025 році місту виповниться 242 роки. Воно веде свій особистий відлік часу з 1783 року, коли кухмістер короля Станіслава‑Августа (управитель його кухні) Леонард Ворцель отримав привілей закласти містечко під назвою Костопіль. Читати на тему Відпочинок у Рівненській області 2025: відкрий для себе Україну літом Читай, де активно відпочити, які місця варто відвідати та чим приваблює Рівненщина туристів – у матеріалі Заходи до Дня міста Костопіль 2025 Офіційної програми заходів до Дня міста Костопіль поки немає у відкритому доступі, але можна спиратися на традиції попередніх років, адже очікується, що програма буде схожою. Зазвичай на День міста проходить: урочиста літургія в соборі святих апостолів Петра і Павла; молитва за загиблими воїнами та хода пам’яті до майдану Шевченка; благодійний ярмарок на підтримку родин військових та потреб армії у парку Незалежності; культурно-мистецькі виступи: концерти, творчі виставки, майстер-класи; спортивні події на свіжому повітрі — фестивалі, змагання для мешканців будь-якого віку; святковий концерт. Історія міста Костопіль Костопіль згадується в документах у 18 столітті, коли на землях села Остальці було створене нове містечко. Так почалася історія Костополя — спершу тихого поселення з тридцятьма хатами, а згодом важливого залізничного вузла, торгового і промислового осередку.Залізниця, що з’явилася в 1883 році, буквально вдихнула в місто нове життя. З’явилися заводи, школа, пошта, храм, почала розвиватися торгівля, зростав добробут. Але нове 20 століття двічі болісно вдарило по містянах: дві світові війни, які принесли багато горя: окупація, розстріли, зміна влади, депортації, Голокост. Попри все, Костопіль встояв і вже після Другої світової знову почав відновлюватися — цього разу як промисловий центр. Сьогодні це сучасне, живе місто, яке шанує свою історію і творить наше сучасне незалежного сьогодення. Головне фото: Іtvmg. Дізнайся також, куди поїхати на вихідні в Україні — добірка найкращих локацій для якісного перезавантаження в різних регіонах країни. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter