А тобі Купідон уже вистрілив у серце? День Святого Валентина: дата, історія та традиції

День Святого Валентина — це неофіційне свято усіх закоханих. Уже традиційно його відзначають і в Україні.

У цей день у повітрі літає особлива, романтична, атмосфера і здається, що все навколо наповнене коханням. Закохані намагаються провести час разом та відсвяткувати цей день незабутньо.

Коли святкують День Святого Валентина

День Святого Валентина, або ж День усіх закоханих — це свято, яке щорічно відзначають 14 лютого. У 2024 році святкування припаде на середу.

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Історія Дня усіх закоханих

Насправді існує кілька версій походження цього свята.

Найпопулярніша легенда розповідає, що День Святого Валентина бере початок ще в 3 ст. за часів імператора Римської імперії — Клавдія II. Імператор готувався до завоювання світу, проте йому не вистачало воїнів.

На його думку, сімейне життя відволікало солдатів від армії. Тому він видав указ, згідно з яким солдатам заборонялося одружуватися впродовж проходження військової служби.

Проте християнський священик Валентин, всупереч указу Клавдія II, продовжував таємно вінчати усіх охочих. Коли імператор дізнався про це, він розлютився та наказав посадити священика у тюрму.

Там Валентин закохався у дочку тюремника. Дівчина була сліпа, але священик, маючи певні знання з медицини, зміг вилікувати сліпоту коханої.

Ба більше, чоловік навернув на християнство усю родину дівчини. Клавдій II, дізнавшись про це, наказав відтяти голову Валентину.

У ніч перед стратою священик написав дочці тюремника любовного листа у віршованій формі й підписав: “Твій Валентин”. Валентина стратили 14 лютого 269 року.

З часом такі листи почали називати валентинки.

Традиції на День Святого Валентина

Без сумнівів, головним атрибутом цього свята є валентинка. Це листівка, найчастіше у формі серця, у якій розповідають коханій людині про свої почуття. Основними кольорами свята вважається червоний та рожевий.

Традиційно у День Святого Валентина закохані обмінюються романтичними подарунками, проводять разом час за романтичною вечерею та влаштовують сюрпризи одне одному.

Чимало пар обирають саме 14 лютого як ідеальну дату для заручин. Наприклад, минулого року на День Святого Валентина, за даними Мін’юсту, в Україні зареєстрували 335 нових сімей.

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