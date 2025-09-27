День туризму 2025: коли свято натхненних мандрівників та яке значення має це свято

Людей завжди приваблювали подорожі, а передчуття нової поїздки часто може поєднатись з легкою ейфорією. Часом ми забуваємо про таке приємне заняття, як туризм — через власну зайнятість, або ж через більш глобальні фактори. Та попри все, щороку світ відзначає День туризму, аби нагадати кожній людині, що існує ще чимало місць, які варто відвідати, а найцікавіші пригоди — ще попереду.

Дата святкування Дня туризму 2025

День туризму щорічно відзначають 27 вересня. Свій початок це свято бере ще у 1979 році з іспанського міста Торремолінос. Пов’язують встановлення особливої дати з прийняттям статуту головної міжнародної міжурядової організації у сфері подорожей і туризму Всесвітньої туристичної організації.

У жовтні 1997 року Україна стала дійсним членом організації, а вже у 1998 році розпочала святкувати разом з усім світом День туризму 27 вересня.

Значення свята День туризму

Насамперед метою створення свята була популяризація туризму, а також розвиток зв’язків між різними народами та підвищення обізнаності про внесок туризму в економіку світу, соціальні та культурні цінності.

Щороку організація обирає основну тему свята. Так, після пандемії організатори сконцентрували увагу на ідеї переосмислення того, як ми займаємося туризмом.

Поставити людей і планету на перше місце та об’єднати всіх, від урядів і компаній до місцевих громад, навколо спільного бачення більш сталого, інклюзивного та стійкого сектора, — йдеться на офіційному сайті Всесвітньої туристичної організації.

Українські туристи, які знімають свої подорожі

Ukraїner

Один з найбільш популярних українських суспільно-культурних мультимедійних українознавчих проектів. До повномасштабного вторгнення РФ здебільшого фокусувався на відкритті українцям незвіданих місцин в Україні. Та вже після 24 лютого на каналі можна також побачити чимало випусків про нашу культуру та життя військових.

Хащі

Український документальний проект ділиться мандрами найбільш глухими та безлюдними селами України.

Антон Птушкін

Український телеведучий став чи не найбільш популярним мандрівником в Україні. Під час пандемії знімав українські Карпати без слів, а ось останнім часом його можна побачити у співпраці з ресторатором Михайлом Кацуріним у спільному фуд-тревел-шоу.

Андрій Бєдняков

Вже понад 12 років українці можуть бачити пригоди Андрія Бєднякова на своїх екранах. Зараз найчастіше теж ділиться подорожами, які концентрують увагу саме на гастрономічних особливостях рідних українських міст.

Яна Метьолкіна

Блогерка довгий час працювала на тревел-шоу. Та згодом почала ділитись і своїми подорожами. Одне з останніх відео розповідає про 20 звуків України, що допомагає не лише пізнати щось нове, але й заспокоїтись.

Маша Себова

Чотири роки Маша Себова знімала про бюджетні подорожі, а після цього — вирішила дослідити формулу нашої країни.

Узол і Манько

Пара встигла разом об’їздити 45 країн, а тепер ділиться ідеями для нових мандрівок та цікавими туристичними маршрутами Україною.

Христина Жук

Екскурсії не лише дорогами України, але й рідною культурою та історією — усім цим ділиться блогерка у своїх відео. Також часом дівчина розповідає й про своє волонтерство.

Гуцулендія

Хто засумував за горами? Цей канал точно огорне тебе в атмосферу Гуцульщини, адже часто його творці їздять задля відео у високогірні села, шукають в кожному селі мольфарів, майстрів народного побуту та просто колоритних людей і розповідають про них глядачам.

Двоколісні хроніки

Музиканти Володимир Муляр та Ярина Квітка настільки багато їздили світом, що їхній малюк Марко народився теж у подорожі. Та це не зупиняє родину в бажання відкривати нові місця та ділитись ними з глядачами.

Пакуємо валізи

YouTube-канал Тетяни Волкової про подорожі по всьому світу, і половина відео присвячена саме Україні, переважно локаціям у західних регіонах.

чим здивують міста;

на яких крафтових виробництвах побувати й що спробувати;

в яких комплексах відпочинку зупинитися;

готові маршрути містами та регіонами.

Бажаєш продовжити літо та подарувати собі незабутню подорож? Тоді читай куди поїхати в оксамитовий сезон, щоб хотілося повертатися.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!