Символ національної свідомості: коли святкують День вишиванки цього року

Українська нація схильна до відзначань дат, присвячених тій чи іншій події. Зокрема велику увагу ми надаємо своєму народному однострою — вишиванкам. Коли День вишиванки 2024 в Україні та які традиції святкувань — далі у матеріалі.
День вишиванки є неофіційним народним святом, яке започаткували у 2006 році. Зазвичай День вишиванки припадає на третій тиждень травня, у четвер.
Цього року День вишиванки відзначають 16 травня.
Цього року День вишиванки відзначають 16 травня.
До речі, святкують це важливе для українців свято не лише у нас, а й за кордоном: українська діаспора у цей день виходить на площі міст у вишиванках.
Свій початок свято бере з ідеї студентки факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Лесі Воронюк. Акція мала назву Всесвітній день вишиванки, тоді її підтримали студенти та викладачі ВНЗ.
Фото: Бугайчук Анна
Нині в День вишиванки школярі, студенти та дорослі одягають вишиванку та йдуть в ній у звичних справах. Разом із тим, це свято має глибокий зміст. По всьому світу об’єднуються українці в одній ідеї та показують, що мають власну самоідентифікацію та національний код.
У цей день варто пам’ятати свою національну та громадянську позиції, культурну освіченість та духовну свідомість.
У цей день варто пам’ятати свою національну та громадянську позиції, культурну освіченість та духовну свідомість.
День вишиванки не передбачає обов’язкових заходів, завжди проходить з ініціативи молоді та освітян.
А як вишиванка стала символом свободи та боротьби та чому орнаменти наших сорочок використовують навіть Armani та Dior, — читай у нашому іншому матеріалі.
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