День єднання 2026: дата, значення свята та привітання у прозі

У 2022 році президент України Володимир Зеленський встановив свято під назвою День єднання. Його проголосили напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли весь світ попереджав про можливу війну. День єднання 2026: що відомо та привітання у прозі — читай в матеріалі.

День єднання 2026: історія свята

День єднання святкують сьогодні, 16 лютого. Взимку 2022 року західні розвідки у цей час попереджали Україну про можливе вторгнення РФ і навіть називали приблизну дату — саме 16 лютого.

У можливу повномасштабну війну багато хто не хотів вірити, тому люди й далі продовжували жити звичайними турботами, ходили на роботу, навчання тощо.

Однак ЗМІ попереджали про можливі наслідки та очікування. Наприклад, навіть у під’їздах багатоквартирних будинків можна було побачити інформацію про те, як збирати тривожну валізу, що потрібно робити, якщо почнеться війна.

День єднання: значення свята

Напередодні війни все ж у суспільстві почалися хвилювання. Для того, аби підняти дух і зменшити психологічний тиск, Володимир Зеленський проголосив нове свято.

Воно має на меті нагадати, що саме в єднанні — наша сила. Так з’явився День єднання 16 лютого. Тобто, головна мета — показати єдність українців на тлі військової загрози.

День єднання 2026: традиції

Через те, що свято відносно нове, у нього немає багаторічних традицій. Зате воно встигло обрости важливими сенсами.

Зараз у цей день українці демонструють всьому світу, що ми сильні, єдині й тримаємо оборону.

Що в нас є сили боротися за свою землю, незалежність та майбутнє. У цей день по всій країні піднімають український прапор та співають гімн. Українці вдягають вишиванки та донатять на ЗСУ, підтримують бойовий дух воїнів.

Привітання у прозі на День єднання 2026

З Днем єднання! Завжди пам’ятай, що ми — сильні, рішучі та незалежні. Особливо, коли разом! Бажаю тобі найшвидшого миру, достатку, радості та перемоги!

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Вітаю зі святом! В цей день хочеться побажати, щоб ти та всі українці, які вірять у перемогу та наближають її всіма силами, завжди були здоровими, рішучими та вмотивованими! Хай завжди тебе окриляє єдність нашого народу, віра та жага перемоги!

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З Днем єдності! Минуло два роки, як це свято ввели у наші календарі. За цей час багато чого змінилося, але одне залишається незмінним — наша возз’єднаність, віра у краще та любов до кожного куточка країни! Бажаю, аби мир настав якнайшвидше, всі герої повернулися до своїх домівок та почали святкувати довгоочікувану перемогу. Зі святом!

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