Кожен день в Україні — це День Незалежності: дивись щемкий ролик від телеведучих

Незалежність для України — це стан душі. Вона у кожному нашому кроці, у піднятому прапорі, у пісні, яку співають діти, у поглядах воїнів на передовій.

Це свято для нас не обмежується одним днем у році — воно триває щодня, поки країна бореться й живе вільно.

До Дня Незалежності ведучі телемарафону Єдині новини об’єдналися у зворушливому ролику й декламували вірш, присвячений головному Дню країни.

Ролик до Дня Незалежності від українських ведучих

У відео знялися В’ячеслав Цимбалюк та Анастасія Мазур (Факти ICTV), Святослав Гринчук і Наталія Островська (ТСН 1+1), Вікторія Малосвітна та Богдан Машай (Ми — Україна), Олександр Васильченко й Анна Каменєва (Інтер), Ганна Гомонай і Ольга Бутко (Рада).

Ведучі, яких ми бачимо щодня на своїх екранах, у цьому відео нагадали:

Тепер кожен день в Україні — це День Незалежності.

Особливий ефір до Дня Незалежності

З нагоди Дня Прапора та Дня Незалежності 23 і 24 серпня в телемарафоні вийдуть спецефіри з виїзними студіями, ексклюзивними інтерв’ю та спецрепортажами.

Головна увага — історіям людей, які тримають країну: військові, залізничники, медики, волонтери, освітяни.

Саме завдяки їхнім щоденним зусиллям ось вже 11 років поспіль ми всі маємо велике свято свободи!

Спеціально до Дня Незалежності у столиці представили проект Світло нескорених. Дізнайся, де подивитись роботи українських фотохудожників, які показують обличчя війни і її глибші символи.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!