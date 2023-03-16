Свята

Коли єврейський Великдень у 2023 році: дата, традиції та заборони

Анна Голішевська, редакторка сайту 16 Березня 2023, 17:15
Пасах
Фото: Unsplash

Більше новин
Коли єврейський Великдень у 2023 році: дата, традиції та заборони
Коли садити троянди весною: дати посадок від досвідчених садівників та за місячним календарем
Куди спрямує РФ свої ракети навесні
Куди спрямує РФ свої ракети навесні та чи зменшиться періодичність масованих атак — прогноз Повітряних сил ЗСУ
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
День святого Патрика
Не хвилюйся, якщо раптом усе позеленіє. День Святого Патрика 2023: дата, історія і традиції
Дивитись більше

Матеріали по темі

День святого Патрика
Не хвилюйся, якщо раптом усе позеленіє. День Святого Патрика 2023: дата, історія і традиції
свята у квітні
День сміху, День психолога, Благовіщення і не тільки: календар свят, які українці відзначатимуть у квітні 2023
День сімї
День сім’ї 2023: коли святкують в Україні та світі
День вишиванки 2023
Символ національної свідомості: коли святкують День вишиванки цього року

Відео
0:06:09
Бахмут сьогодні: яка ситуація у місті 16 березня

Яка ситуація у Бахмуті сьогодні: про збиття ворожого літака та ускладнену логістику
0:02:34
Ракетний удар по інтернату у Харкові 15 березня: що відомо про наслідки обстрілу
Таких гучних вибухів не чули з минулої весни! Росіяни зруйнували інтернат у Харкові — наслідки жорстокого удару
0:06:40
У Чорному морі зафіксована нетипова активність ворога — Гуменюк
Нетипова активність росіян на морі — що це означає? Гуменюк пояснила маневри флоту РФ
0:03:50
Сувеніри з російської техніки
Сувенір із фронту: як волонтери виготовляють годинники з російської техніки
0:03:32
Гуртом готують для ЗСУ: як у Мирному допомагають захисникам
Готують для ЗСУ на єдиній вцілілій кухні: як люди з села Мирне допомагають захисникам
Карта бойових дій в Україні 16.03.2023 онлайн
Збили Су-25 та завдали численних ударів по особовому складу ворога: карта бойових дій в Україні 16 березня в режимі онлайн
0:04:11
Житло для ВПО в Одесі
Поки народжувала, рідний дім зруйнувала ракета… В Одесі зводять житло для переселенців
0:03:11
Авто на фронт
Їдуть на фронт, щоб наближати перемогу. Як старі авто стають скарбом у руках майстрів
0:02:44
Модульний будинок
Будинок за хвилину: одеські інженери зробили неймовірне
0:05:59
Юлія
Від реклами брендів до захисту України: як військова Юлія ламає стереотипи
Більше відео
Турбує гострий зубний біль? Дізнайся, як полегшити його самотужки
Читати далі
Турбує гострий зубний біль? Дізнайся, як полегшити його самотужки
Простий рецепт сирної запіканки від нутриціологині Вікторії Добродій
Читати далі
Корисна насолода для великих і малих — найлегший рецепт сирної запіканки від нутриціологині

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь