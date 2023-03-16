Коли єврейський Великдень у 2023 році: дата, традиції та заборони

Часто на юдейський Песах говорять “єврейський Великдень”. Але насправді ці свята майже не мають нічого спільного.

Коли відзначають Песах і чому його не треба плутати із традиційним православним Великоднем — читай у матеріалі.

Коли єврейська Пасха у 2023 році

Коли Песах 2023? Це свято починають відзначати на 14-й день весняного місяця нісан. Це перший місяць біблійного року в єврейському календарі, який триває приблизно до березня – квітня григоріанського числення.

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В Ізраїлі святкування Песаха триває не день, як у православному варіанті, а тиждень.

При цьому перший та останній дні є офіційними вихідними. В інших країнах, де мешкає діаспора, збільшується ще на добу.

Коли Песах 2023: дата

2023 року Песах відзначають з вечора 5 квітня (середа) до ночі 13 квітня (четвер).

Песах з івриту перекладається як “минув”. Про це пишеться в Біблії (епізод під час десятої єгипетської страти). За те, що фараон відмовився відпустити євреїв із рабства, на нього та мешканців звалилися страшні кари.

Останньою з них стала смерть первістків у кожній родині. Але євреїв це покарання не торкнулося — тобто Бог ніби пройшов повз нього.

Фараон тоді відпустив євреїв, бо жахнувся історій з первістками. Пишуть, що помер навіть його рідний син. Саме цю подію відзначають у єврейський Великдень — визволення єврейського народу від рабства.

Великдень та Песах: що спільного

У християнському Великодні зовсім інша суть. Тут святкують воскресіння Господа, попередньо тримаючи суворий піст.

Але є у цих історіях трохи спільного.

Наприклад, дата весняного місяця (нісан). Судячи з Нового Заповіту, саме цього дня відбулася Таємна вечеря, остання трапеза Христа з найближчими учнями перед стратою.

Як відзначають Песах: традиції

Увечері 14 нісана вся родина сідає за великий стіл та вечеряє. За столом також сидять незаможні та знайомі, які з якихось причин не можуть провести свято з родичами.

На стіл подають особливу їжу, наприклад, прісні хлібці мацу, гірку зелень (як символ гіркоти єгипетського рабства) і харосет (страва з тертих яблук, горіхів та фініків) — символ глини, з якої євреї в рабстві робили цеглу.

Також після цих страв подають звичайну святкову їжу. Наприклад, фаршировану рибу. Цього вечора заведено пити вино і обов’язково залишати один келих для пророка.

Читають молитви та розмовляють про все на світі.

Наступні п’ять днів вважаються будніми, а потім настає Песах (вихідний). Весь тиждень вірянам не можна їсти дріжджовий хліб, пити алкоголь на основі солоду і їсти продукти на заквасці. Це роблять на згадку про юдейський народ, який тікав з Єгипту.

Прагнучи якнайшвидше звільнитися від рабства, євреї не встигли дочекатися, коли тісто для хліба остаточно дозріє. Тому весь час у пустелі вони їли прісну мацу. Цього тижня заведено не працювати або ж працювати напівсили.

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