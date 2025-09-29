Міжнародний день перекладача 2025: дата та привітання для тих, хто як місток між різними країнами

Перекладачі — ті люди, які дозволяють учням, студентам, працівникам різних компаній та навіть політикам порозумітися між собою. Ця професія має свої тонкощі, адже від одного неправильно перекладеного слова може змінитися весь контекст зустрічі.

30 вересня відзначають Міжнародний день перекладача, щоб вшанувати людей цієї професії. Ми розповімо про Міжнародний день перекладача, а також дамо ідеї привітань до цього свята у прозі та віршах.

Міжнародний день перекладача: що це за свято

Міжнародний День перекладача був заснований за ініціативи Міжнародної Федерації Перекладачів (FIT) у 1991 році.

Метою свята було об’єднати людей цієї професії, дозволити їм просувати її в маси та обмінюватися досвідом.

В Україні з 1999 року діє Всеукраїнська громадська організація Асоціація перекладачів України.

Традиційно у Міжнародний день перекладача проводять різні семінари та конференції, де перекладачі можуть обмінятися досвідом та познайомитися з колегами з різних країн.

Привітання з Міжнародним днем перекладача у прозі

Професія перекладача дуже важлива. Адже вони дозволяють людям з різних країн і континентів знайти спільну мову. Саме завдяки їхній допомозі відбуваються угоди між президентами різних країн. Тому дуже важко переоцінити вашу працю. З професійним святом!

***

Вітаю із Міжнародним днем перекладача. Бажаю бути першим помічником у дипломатів і високопоставлених людей. Нехай завжди буде змога легко перекладати навіть найхитромудріші слова. Бажаю добиватися високого успіху та звання. Нехай життя буде насиченим великою кількістю подорожей, яскравими поїздками, цікавими людьми та натхненням.

***

Сердечно вітаю всіх працівників пов’язаних з професією перекладача: усних і письмових перекладачів, редакторів, працівників бюро перекладів. Великих замовлень, чесних клієнтів, цікавих співрозмовників і постійного професійного удосконалювання!

***

Вітаю з Міжнародним днем перекладача. Такі люди допомагають налагоджувати контакт між людьми всього світу. Бажаю, щоб твій талант і професіоналізм завжди залишався в пошані. Бажаю бути потрібним фахівцем і просто щасливою людиною. Успіхів, захопливих подорожей і нових відкриттів у власному житті!

Привітання з Міжнародним днем перекладача у віршах

Переклад – тонка наука, Скажімо чесно, тут не до нудьги, Знання мови зобов’язує бути готовим завжди, Щоб іноземець з півслова зміг зрозуміти тебе. Перекладач, ми так вдячні тобі, Хай буде все відмінно у твоїй долі, Зі святом тебе вітаємо від душі, Нехай стануть реальністю всі мрії твої.

***

Сьогодні День перекладача, вітаємо, Величезних успіхів в роботі бажаємо, Нехай знання мови вам світ відкриває, Нехай Господь від бід оберігає.

***

Для тебе чужа мова як своя, Ти швидко перекласти все нам можеш. У тебе є такі знання – Що лише ти нам в цьому допоможеш! Переклад робиш швидко й дуже вправно, І знаєш іноземні всі слова, І привітати тебе ми хочем гарно, В красивий день – у день перекладача.

