Діткам буде радість! Поробки на День святого Валентина — цікаві ідеї для творчості

Зазвичай на свята діти дарують одне одному те, що виготовили власними руками або ж із допомогою батьків. А на 14 лютого хочеться подарувати щось особливе навіть у дитячому садку чи школі. Тож батькам доведеться думати, які поробки зробити на День святого Валентина, аби всі малюки були задоволені. Тримай кілька ідей!
На подарунок чи просто щоб порадувати дитину, можна виготовити разом поробки на День святого Валентина. Ми підготували нескладні ідеї, які можна швидко втілити вдома!
Фото: Pinterest/1, 2, 3
Фото: Pinterest
Для цього потрібно придбати в магазині щось солодке чи смачне, а також дерев’яні шпажки і папір для квітів/подарунків. Приклей солодощі на верхівки шпажок, склади в букет і загорни у святковий папір.
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