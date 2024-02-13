Зазвичай на свята діти дарують одне одному те, що виготовили власними руками або ж із допомогою батьків. А на 14 лютого хочеться подарувати щось особливе навіть у дитячому садку чи школі. Тож батькам доведеться думати, які поробки зробити на День святого Валентина, аби всі малюки були задоволені. Тримай кілька ідей!

Поробки на День святого Валентина: ідеї

На подарунок чи просто щоб порадувати дитину, можна виготовити разом поробки на День святого Валентина. Ми підготували нескладні ідеї, які можна швидко втілити вдома!

Гірлянда чи підвісна прикраса з паперових сердець. Її можна зробити зі смужок кольорового паперу та за допомогою степлера чи клею. Усе, що потрібно, нарізати папір смужками по 20 см у довжину, надати їм форми сердець. Сердечка можна склеювати разом чи нанизувати на нитку для створення гірлянди.

Намальовані листівки. Це найпростіший та найшвидший спосіб, що зробити з дитиною до 14 лютого. Складений надвоє папір можна розмалювати тематичними написами та візерунками. Прикрасити листівки можна аплікацією, намистинками, блискітками.

Діткам буде радість! Поробки на День святого Валентина — цікаві ідеї для творчості / 3 Фотографії

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Фото: Pinterest/1, 2, 3

Валентинка з крапочок. Для цього знадобиться вирізане серце з картону чи паперу, яке потрібно покласти на листівку. А потім за контуром зробити крапочки червоною фарбою гумкою від олівця чи за допомогою вушної палички.

Валентинка з відбитків пальців. Дуже креативний та нескладний спосіб зробити подарунок на День святого Валентина. Достатньо лише занурити подушечки пальців у фарбу та лишити відбиток у вигляді сердечка.

Поробка-прикраса на двері на 14 лютого. З паперу можна зробити поробку на День закоханих. Достатньо буде взяти рожевий та червоний папір, вирізати сердечка та скласти як віяло. Потім готові валентинки потрібно скріпити у формі віночка. Зробити це можна за допомогою клею.

Саморобні браслети на День святого Валентина. Діткам завжди подобається робити прикраси власними руками. Такі набори для творчості можна придбати у дитячих магазинах або там, де продаються товари для рукоділля.

Поробка Стріли кохання. На подарунок можна загорнути ручки чи олівці дуже креативним способом. Щоб зробити канцелярію у формі стріл, виріж з паперу серця як наконечники та пера. Закріпи їх з обох боків за допомогою канцелярського клею, щоб потім було легко знімати.

Солодкий букет на День святого Валентина. Якщо дитина хоче зробити комусь приємний подарунок на День закоханих, поробка у вигляді букета з солодощів може стати чудовим варіантом.

Для цього потрібно придбати в магазині щось солодке чи смачне, а також дерев’яні шпажки і папір для квітів/подарунків. Приклей солодощі на верхівки шпажок, склади в букет і загорни у святковий папір.

Раніше ми розповідали, як зробити помпон із ниток.

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