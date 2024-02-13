Детям будет радость! Поделки на День святого Валентина — интересные идеи для творчества

Обычно на праздники дети дарят друг другу то, что сделали собственными руками или с помощью родителей. А на 14 февраля хочется подарить что-нибудь особенное даже в детском саду или школе. Так что родителям придется думать, какие поделки сделать на День святого Валентина, чтобы все малыши были довольны. Держи несколько идей!
На подарок или просто, чтобы порадовать ребенка, можно изготовить вместе поделки на День святого Валентина. Мы подготовили несложные идеи, которые можно быстро реализовать дома!
Фото: Pinterest/1, 2, 3
Фото: Pinterest
Сладкий букет на День святого Валентина. Если ребенок хочет сделать кому-то приятный подарок на День влюбленных, поделка в виде букета из сладостей может стать отличным вариантом.
Для этого нужно приобрести в магазине что-нибудь сладкое или вкусное, а также деревянные шпажки и бумагу для цветов/подарков. Приклей сладости на верхушки шпажек, сложи в букет и заверни в праздничную бумагу.
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