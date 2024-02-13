Обычно на праздники дети дарят друг другу то, что сделали собственными руками или с помощью родителей. А на 14 февраля хочется подарить что-нибудь особенное даже в детском саду или школе. Так что родителям придется думать, какие поделки сделать на День святого Валентина, чтобы все малыши были довольны. Держи несколько идей!

Поделки на День святого Валентина: идеи

На подарок или просто, чтобы порадовать ребенка, можно изготовить вместе поделки на День святого Валентина. Мы подготовили несложные идеи, которые можно быстро реализовать дома!

Гирлянда или подвесное украшение из бумажных сердец. Ее можно сделать из полосок цветной бумаги и с помощью степлера или клея. Все, что нужно, нарезать бумагу полосками по 20 см в длину, придать им форму сердец. Сердечки можно склеивать вместе или нанизывать на нить для создания гирлянды.

Нарисованные открытки. Это самый простой и быстрый способ сделать поделку с ребенком к 14 февраля. Сложенную надвое бумагу можно разрисовать тематическими надписями и узорами. Украсить открытки можно аппликацией, бусинами, блестками.

Детям будет радость! Поделки на День святого Валентина — интересные идеи для творчества / 3 Фотографии

Фото: Pinterest/1, 2, 3

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Валентинка из точек. Для этого понадобится вырезанное сердце из картона или бумаги, которое нужно положить на открытку. А затем по контуру сделать точечки краской резинкой от карандаша или с помощью ушной палочки.

Валентинка с отпечатками пальцев. Очень креативный способ сделать подарок на День святого Валентина. Достаточно окунуть подушечки пальцев в краску и оставить отпечаток в виде сердечка.

Поделка-украшение на двери к 14 февраля. Из бумаги можно сделать поделку на День влюбленных. Достаточно будет взять розовую и красную бумагу, вырезать сердечки и сложить как веер. Затем готовые валентинки нужно скрепить в форме венка. Сделать это можно с помощью клея.

Самодельные браслеты на День святого Валентина. Детям всегда нравится делать украшения своими руками. Такие наборы для творчества можно купить в детских магазинах или там, где продаются товары для рукоделия.

Поделка Стрелы любви. На подарок можно завернуть ручки или карандаши очень креативным способом. Чтобы сделать канцелярию в форме стрел, вырежь из бумаги сердца как наконечники и перья. Закрепи их по обе стороны с помощью канцелярского клея, чтобы потом было легко снимать.

Сладкий букет на День святого Валентина. Если ребенок хочет сделать кому-то приятный подарок на День влюбленных, поделка в виде букета из сладостей может стать отличным вариантом.

Для этого нужно приобрести в магазине что-нибудь сладкое или вкусное, а также деревянные шпажки и бумагу для цветов/подарков. Приклей сладости на верхушки шпажек, сложи в букет и заверни в праздничную бумагу.

Раньше мы рассказывали, как сделать помпон из нитей.

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