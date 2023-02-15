Що подарувати на 8 березня: ідеї на будь-який смак

На початку весни, 8 березня, відзначають Міжнародний жіночий день. Він з’явився як день солідарності жінок у боротьбі за рівні права та емансипацію.

З плином років склалася традиція дарувати подарунки жінкам у цей день. Деякі жінки можуть бути проти цього. Але все-таки це ще одна змога проявити свою уважність та порадувати дівчину, маму, бабусю чи подругу. Ми розповімо про ідеї подарунків на 8 березня.

Що подарувати на 8 березня: для відпочинку та догляду

Після тяжкого робочого дня хочеться розслабитися та відпочити. Зробити відповідну атмосферу вдома допоможуть аромасвічки. Хорошим подарунком може стати ароманабір: аромаолії та аромалампа.

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Крім цього, можна подарувати на 8 березня набір для ванни. Що може бути кращим, ніж гаряча ванна наприкінці тяжкого тижня?

Напевно, кожна жінка хоче мати професійні засоби для догляду за шкірою обличчя. Проте самостійно можна не підібрати правильний для відповідного типу шкіри. Тож дівчині чи жінці на 8 березня можна подарувати сертифікат на доглядову косметику.

Крім цього, жінки можуть зрадіти декоративній косметиці чи парфумам, якщо ти заздалегідь знаєш про вподобання.

А для косметики як доглядової, так і декоративної бажано мати велику та зручну косметичку. Тож це також може стати хорошим подарунком на 8 березня.

Ідеї подарунка на 8 березня: для дому та затишку

Напевно, жодне 8 березня не минає без квітів. Але і тут можна піти не традиційним шляхом. Замість букета, який зів’яне, подаруй красивий вазон. Наприклад, багатьом жінкам подобаються орхідеї. Так рослина буде квітнути майже цілий рік і завжди радуватиме око.

А якщо вирішуєш придбати найпопулярніші весняні квіти — тюльпани, то вибирай з цибулиною. Якщо жінка чи дівчина живе у приватному секторі, вона зможе посадити квіти, і вони ростимуть щовесни.

Хорошим подарунком на 8 березня може бути елемент побуту чи інтер’єру. Це може бути як красива ваза чи картина, так і потрібний міксер чи кавоварка.

Крім цього, жінки можуть зрадіти техніці для укладки волосся. Зараз існують безліч різноманітних стайлерів, які не шкодять волоссю під час використання.

Якщо довго думаєш над тим, що подарувати на 8 березня, то зверни увагу на красиву та зручну нічну сорочку чи піжаму. А також халат, який можна носити вдома. Плед для холодних днів чи подушка для настрою та інтер’єру теж можуть сподобатися жінкам.

Подарунок на 8 березня: романтика для двох

Подаруй дівчині поїздку на вихідні у місто, яке вона хотіла б відвідати, або навіть у гори. Це буде романтичний та незабутній відпочинок для вас двох. Вона точно може зрадіти цій поїздці.

Крім цього, можна подарувати сертифікат на картинг для двох, гончарство, створення картини тощо. Це залишить вам незабутні спогади та приємні емоції.

Що придбати на подарунок: аксесуари та спорт

На 8 березня можна подарувати сумку, шопер, ремінь тощо. А якщо жінка займається спортом, то їй може знадобитися фітнес-браслет або килимок для занять йогою чи іншим спортом.

Ще одним подарунком на 8 березня, якому зрадіє кожна, може бути фотоапарат з миттєвим друком фото. Це допоможе зберігати емоції та прикрашати світлинами інтер’єр будинку.

Якщо ти вирішиш подарувати сумку, то раніше ми розповідали про наймодніші сумки 2023 року.

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