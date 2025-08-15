З Успінням Пресвятої Богородиці 2025: гарні картинки та сердечні привітання

Успіння Пресвятої Богородиці, тобто день, коли завершилося її земне життя, відзначають як одне з найголовніших, і водночас — найтепліших християнських свят.

Щороку воно припадає на одні й ті ж дати: за новим церковним календарем 15 серпня, за старим — на 28 серпня.

В цей день заведено сходити до церкви на урочисте богослужіння і тепло привітати рідних і друзів зі святом. Зробити це просто через будь-яку соціальну мережу — а ми підготували тобі привітання, картинки й листівки до свята, які просто переслати тим, кого цінуєш і любиш.

З Успінням Пресвятої Богородиці — привітання, листівки та картинки зі святом

Цей день присвячений тому моменту, коли Діва Марія, мати Ісуса, залишила цей світ і була взята на небо. Віряни цього дня згадують її життя, вірність Богу та материнську любов.

Християнам це свято дає віру, надію, спокій душі, в нього просять про захист Божої Матері, яка завжди поруч і оберігає тих, хто звертається до неї з молитвою.

Як тепло, своїми словами, привітати з Успінням Пресвятої Богородиці — ми допоможемо тобі підібрати влучні слова.

Вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Нехай цей день наповнить твоє серце спокоєм і радістю, а дім — теплом і затишком. Хай молитви Пресвятої Богородиці оберігають тебе та твоїх близьких, дарують мудрість у рішеннях і силу у випробуваннях.

Зі святом Успіння! Бажаю, щоб благодать Пресвятої Богородиці завжди була поруч, підтримувала у важкі моменти і наповнювала дні світлом, теплом та любов’ю. Хай серце відчуває спокій, а душа — божу ласку і вдячність.

Вітаю зі святом Успіння! Нехай воно подарує мир, любов і впевненість, допомагає зберігати віру в себе і в людей навколо. Бажаю, щоб кожен день був сповнений Божої ласки, а серце — вдячності та радості.

Вітаю з Успінням! Нехай Пресвята Богородиця завжди буде твоєю підтримкою, оберігає твою душу від сумнівів і печалі, наповнює її любов’ю і надією, дає мудрість у рішеннях і силу у випробуваннях.

Вітаю з днем Успіння Пресвятої Богородиці! Нехай цей день буде сповнений віри, любові та добрих справ. Бажаю тобі душевного тепла, гармонії в родині та Божого благословення у всіх починаннях.

