Привітання зі Святвечором та Святою вечерею 2025: поділися душевним теплом

Різдвяні свята зазвичай проводять у затишному родинному колі, але ж поділитися своєю радістю хочеться з усіма друзями, з рідними, яких доля закинула кудись далеко. А ще — неодмінно сказати хороші слова тим, хто у свято лишається на самоті. Подаруй тепло своєї душі у привітаннях зі Святвечором та Святою вечерею — ми підготували їх для тебе у матеріалі.

Сердечні вітання зі Святвечором та Святою вечерею

Мої найщиріші вітання тобі зі святом! Нехай Святий вечір наповнить твій дім теплим подихом свята, добра та щастя. Я бажаю твоїй родині затишку та світла. Нехай у твоєму житті не буває печалей та похмурих днів. Щастя — твоїй сім’ї, здоров’я — тобі та всім близьким!

***

Цього чудового вечора, який не даремно називають Святим, у світ приходить диво. Зірки горять яскравіше, а у повітрі відчувається аромат надії та щастя. Нехай цей чудовий вечір подарує твоїй оселі радість і тепло, а аромат ялинки наповнить повітря відчуттям свята! Зі Святою вечерею тебе!

***

Прийми вітання зі Святвечором! Нехай свічки на столі будуть твоїми вогниками надії, любові та миру, а кожен шматочок куті — солодким, як мрії, які точно справдяться! Нехай цього Святого вечора усі непорозуміння підуть геть, поступаючись місцем примиренню та любові!

***

У Різдвяний Святвечір я від душі бажаю, аби твоє серце знайшло віру та надію! Нехай твоє життя осяє справжнє диво, а весь світ сповниться теплом любові та божої благодаті! Бажаю, щоб твоя зірка горіла яскраво та палко, і вела тебе до здійснення найзаповітніших мрій.

***

Прийми вітання зі Святвечором! І хоча сьогодні останній день посту, бажаю, щоб серце отримало насолоду від гарного вечора та чудового оточення. Прямуй назустріч найкращому з дорогими тобі людьми! І нехай сьогодні ти особливо гостро відчуєш: життя прекрасне!

Короткі зворушливі привітання зі Святвечором та Святою вечерею

Бажаю, щоб Святвечір приніс тобі яскраве передчуття чистої різдвяної радості! Миру, добра, злагоди та удачі твоїй родині!

***

Прийми вітання зі Святвечором! І нехай сьогодні за святковим столом кожна мить твого вечора буде наповнена миром, спокоєм та щастям! А майбутнє готує безліч яскравих та приємних подій.

Вітаю тебе зі Святвечором та Святою вечерею! Нехай різдвяні зірки вкажуть тобі шлях до нових починань, а ангели збережуть на шляху до найкращого!

***

Прийми привітання зі Святвечором та Святою вечерею! Нехай клопіт буденного життя залишиться осторонь, поступившись дорогою важливим і безцінним речам. Теплого та затишного тобі свята!

***

З Різдвяним Святвечором тебе! Нехай Господь дарує тобі здоров’я, пробачить усі минулі гріхи та віддячить за усі добрі справи! Нехай у душі запалає зірка, що веде до щастя та достатку. Божої тобі допомоги!

***

Зі святом! Теплих моментів з найріднішими та душевного світла у цей вечір.

