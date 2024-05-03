Космічно сині й натуральні! Як пофарбувати яйця у каркаде на Великдень 2024

Натуральні способи фарбування яєць на Великдень — популярні вже кілька років. Тож магазинні барвники пасуть задніх! Зробити гарні кольорові яйця на свято можна багатьма доступними продуктами, тому розповідаємо, як пофарбувати яйця в чаї каркаде на Великдень 2024.

Як пофарбувати яйця в чаї каркаде на Великдень 2024

Перевагами натуральних барвників є безпека для здоров’я, відсутність ризиків алергічної реакції і звісно ж, сам процес. Дітям та навіть дорослим буде значно цікавіше чекати на результат фарбування чаєм каркаде, ніж барвником з пакетика.

А великодні яйця виходять з різними візерунками та кольорами, що робить їх оригінальними та неповторними. А ще використання чаю каркаде для фарбування яєць є екологічним способом, який не засмічує планету.

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Щоб пофарбувати яйця чаєм каркаде, тобі знадобиться:

Яйця — 10 шт.

Оцет — 1,5 ст.л.

Чай каркаде — 5 ст.л.

Вода — 1 л

Кольори вийдуть від ніжно-бузкового до сіро-фіолетового, або ж глибокого синього. Все залежить від кількості чаю, його якості, та часу витримки яєць у чаї. Брати на фарбування краще білі курячі яйця, адже на коричневих фарбування може не взятися.

Звари яйця круто. Залий холодною водою. В іншу каструльку висип чай, залий його літром води, постав на вогонь та доведи до кипіння. Потім зніми з вогню та дай чаю каркаде охолонути. Проціди чай каркаде через сито. Не використовуй емальований посуд, щоб він не пофарбувався. До чаю влий оцет. У мисочку поклади відварені яйця. Залий їх чаєм. Залиш яйця у чаї каркаде на дві-три години. Раз на годину можна перевіряти ступінь профарбованості. Якщо хочеш темніший колір, лиши їх у каркаде ще. Коли яйця у каркаде набудуть вдалого кольору, дістань їх та висуши на паперових серветках чи на спеціальній підставці. Виймати великодні яйця з чаю можна з різним інтервалом, щоб вони мали різні відтінки сірого, фіолетового та синього, і не були однаковими. Наприклад, перші три яйця можна вийняти за годину, другі — за дві години, треті — за 3-4 години.

Для красивого блиску після того, як яйця каркаде висохнуть, їх можна натерти олією.

Раніше ми розповідали, як пофарбувати яйця куркумою.

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