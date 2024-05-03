Космічно сині й натуральні! Як пофарбувати яйця у каркаде на Великдень 2024

Натуральні способи фарбування яєць на Великдень — популярні вже кілька років. Тож магазинні барвники пасуть задніх! Зробити гарні кольорові яйця на свято можна багатьма доступними продуктами, тому розповідаємо, як пофарбувати яйця в чаї каркаде на Великдень 2024.
Перевагами натуральних барвників є безпека для здоров’я, відсутність ризиків алергічної реакції і звісно ж, сам процес. Дітям та навіть дорослим буде значно цікавіше чекати на результат фарбування чаєм каркаде, ніж барвником з пакетика.
А великодні яйця виходять з різними візерунками та кольорами, що робить їх оригінальними та неповторними. А ще використання чаю каркаде для фарбування яєць є екологічним способом, який не засмічує планету.
Щоб пофарбувати яйця чаєм каркаде, тобі знадобиться:
Кольори вийдуть від ніжно-бузкового до сіро-фіолетового, або ж глибокого синього. Все залежить від кількості чаю, його якості, та часу витримки яєць у чаї. Брати на фарбування краще білі курячі яйця, адже на коричневих фарбування може не взятися.
Фото: Pexels
Для красивого блиску після того, як яйця каркаде висохнуть, їх можна натерти олією.
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