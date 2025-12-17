Якого числа другий Святий вечір: дата та чому кутю в цей день називають голодною

24 грудня ми святкуємо перший Святвечір, який передує Різдву Христовому. Проте існує ще другий Святий вечір, який відзначається перед Хрещенням Господнім.

На яке число припадає другий Святий вечір у 2026 році — читай у матеріалі.

Якого числа другий Святий вечір: дата у 2026 році

Другий Святий вечір 2026 за новим календарем припадає на 5 січня. Цей вечір відзначається напередодні Водохреща, яке відтепер святкуватимемо 6 січня.

Згідно зі старим календарем, другий Святвечір припадає на 18 січня, а Йордан — на 19. Це свято також відоме як Голодна кутя чи Водохресний вечір.

Коли другий Святий вечір та що відомо про традиції святкування

Назва Голодна кутя має своє пояснення. Зранку 5 січня і до появи першої зірки віряни дотримуються суворого посту. Святковий стіл має бути скромним, і обідати теж не варто. Перед вечерею віряни моляться і випивають келих води, освяченої в церкві. На стіл зазвичай ставлять кутю, узвар, смажену рибу, вареники з капустою, гречані млинці на олії.

У наших предків у цей вечір існувало безліч звичаїв. Наприклад, спроба задобрити погоду, коли господар відчиняв двері й промовляв: Морозе, Морозе, йди до нас кутю їсти, а коли не йдеш, то йди на жито, пшеницю та всяку пашницю.

Діти після другого Святого вечора виганяли кутю з хати, закликаючи весну прийти. Вони брали палички й били ними по кутах хати, говорячи: Тікай, кутя, із покуття, а узвар — іди на базар. Паляниці, залишайтеся на полиці, а дідух — на теплий дух, щоб покинути кожух.

Коли заходила ніч, родина вивозила дідуха на вулицю та спалювала його. Так наші предки також кликали весну. Попіл вивозили на город, щоб рік був плідним.

Крім того, вони використовували свячену воду, щоб окропити все, відлякуючи злих духів та іншу нечисть. Залишок їжі зі святкового столу потрібно було віддати домашнім тваринам, а кутю — курям, щоб вони добре несли яйця.

Вранці, на Водохреща, віряни знову вирушали до церкви. Після служби деякі занурювалися у крижану ополонку — цю традицію зберігають і досі.

Коли другий Святий вечір 2026 та які існують заборони в цей день

Заборонено прати будь-які речі, оскільки вода в річці у цей день вважається свяченою. Заборонено лаятися на родину та близьких, оскільки це може призвести до нещастя на весь рік. Заборонено запрошувати померлих до столу, оскільки у цей день вони не мають бути присутніми за обідом. Також важливо не залишати ложку на столі, не закінчивши вечерю, і не вставати з-за столу раніше за інших членів родини, оскільки це може призвести до важких наслідків.

