Привітання з Днем Соборності України у прозі та віршах: слова для сильних та вільних

Привітай своїх друзів та рідних зі святом нашої національної єдності, гордості та гідності — з Днем Соборності України. Під час війни, коли ворог націлився розшматувати тіло нашої країни, це свято набуває ще більшого, навіть сакрального, значення. Вітання з Днем Соборності України для тих, кому дороге братерство та воля — у нашому матеріалі.
День Соборності України — 22 січня
22 січня Україна святкує День Соборності. Саме цього дня у 1918 році Українська Центральна Рада ухвалила IV Універсал, яким проголосила незалежність країни.
А рівно через рік, у 1919-му, на Софійській площі в Києві відбулося урочисте об’єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. Вперше за століття українські землі утворили єдину державу.
З Днем Соборності України 2026 — привітання своїми словами
Друже, прийми вітання з Днем Соборності України! Щиро бажаю нам жити у єдності, величі та сили, щоб наша дружба й братська підтримка лише міцнішала, а взаєморозуміння та повага завжди були нашими маяками на шляху до волі. Впевненості нам у спільних цілях, високих прагнень, чистого та мирного неба для всіх!
***
Щирі вітання з Днем Соборності України! Сьогодні ми святкуємо значущу подію своєї багатовікової історії! Це свято символізує об’єднання українських земель у єдину незалежну державу. Нині ми знову змушені відстоювати свою єдність, незалежність і свободу. Та розв’язана Росією повномасштабна війна довела: українці — сильна та незламна нація. Разом до перемоги!
***
З Днем Соборності України! Нехай любов до Батьківщини міцно єднає нас, надихає на перемогу та сприяє процвітанню єдиної, незалежної, демократичної й могутньої України. Бажаю добробуту, злагоди та миру!
***
Дорогі мої! Щиро вітаємо з Днем Соборності України! Нехай цей день нагадує нам про силу єдності, взаємну підтримку та справжнє братерство. Бажаю завжди відчувати гордість за свою країну, цінувати дружбу й отримувати щиру допомогу від земляків. Миру, добра й цілісності всій Україні!
***
Прийміть щирі вітання з Днем Соборності України! Бажаю завжди берегти любов до своєї Батьківщини, пишатися її героїчною історією та незламним духом. Нехай Україна і надалі перебуває у колі демократичних держав, забезпечуючи своїм громадянам свободу, мир і віру в вільне майбутнє.
***
Вітаю з Днем Соборності України! Щиро бажаю завжди любити свою країну, пишатися своєю історією та своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн, нехай щодня дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, мир та світлу надію.
Вітання з Днем Соборності України у віршах
Велична і свята, моя ти Україно,
Лише тобі карать нас і судить
Нам берегти тебе, соборну і єдину
І нам твою історію творить!
***
Я співаю про тебе, прекрасна країно,
Де хлібами духмяними вкриті поля,
І про шлях твій до волі, моя Україно,
Незалежна та славна земля!
***
З Днем соборності країни!
Хай держава процвіта,
Незалежна Україна
Буде вільна на літа!
Нехай щирі українці
На своїй землі живуть,
Небом вороги прокляті
Геть від нас подалі йдуть!
***
З днем Соборності, держава,
Будь багата, щира, жвава.
Хай народ тебе цінує,
Зберігає та шанує!
З величезним святом, люди,
Хай країна добра буде.
Мир панує та завзяття,
Хай цвіте країна, браття!
***
В День Соборності вітаю щиро вас,
Хай святкується нам добре і не раз
За багатим ми зберемося столом,
Обмінятись братським словом і теплом.
Я бажаю вам успішних довгих літ,
Сили й волі підкорити цілий світ!
