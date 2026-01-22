Привітання з Днем Соборності України у прозі та віршах: слова для сильних та вільних

Привітай своїх друзів та рідних зі святом нашої національної єдності, гордості та гідності — з Днем Соборності України. Під час війни, коли ворог націлився розшматувати тіло нашої країни, це свято набуває ще більшого, навіть сакрального, значення. Вітання з Днем Соборності України для тих, кому дороге братерство та воля — у нашому матеріалі.

День Соборності України — 22 січня

22 січня Україна святкує День Соборності. Саме цього дня у 1918 році Українська Центральна Рада ухвалила IV Універсал, яким проголосила незалежність країни.

А рівно через рік, у 1919-му, на Софійській площі в Києві відбулося урочисте об’єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. Вперше за століття українські землі утворили єдину державу.

З Днем Соборності України 2026 — привітання своїми словами

Друже, прийми вітання з Днем Соборності України! Щиро бажаю нам жити у єдності, величі та сили, щоб наша дружба й братська підтримка лише міцнішала, а взаєморозуміння та повага завжди були нашими маяками на шляху до волі. Впевненості нам у спільних цілях, високих прагнень, чистого та мирного неба для всіх!

***

Щирі вітання з Днем Соборності України! Сьогодні ми святкуємо значущу подію своєї багатовікової історії! Це свято символізує об’єднання українських земель у єдину незалежну державу. Нині ми знову змушені відстоювати свою єдність, незалежність і свободу. Та розв’язана Росією повномасштабна війна довела: українці — сильна та незламна нація. Разом до перемоги! *** З Днем Соборності України! Нехай любов до Батьківщини міцно єднає нас, надихає на перемогу та сприяє процвітанню єдиної, незалежної, демократичної й могутньої України. Бажаю добробуту, злагоди та миру! *** Дорогі мої! Щиро вітаємо з Днем Соборності України! Нехай цей день нагадує нам про силу єдності, взаємну підтримку та справжнє братерство. Бажаю завжди відчувати гордість за свою країну, цінувати дружбу й отримувати щиру допомогу від земляків. Миру, добра й цілісності всій Україні! *** Прийміть щирі вітання з Днем Соборності України! Бажаю завжди берегти любов до своєї Батьківщини, пишатися її героїчною історією та незламним духом. Нехай Україна і надалі перебуває у колі демократичних держав, забезпечуючи своїм громадянам свободу, мир і віру в вільне майбутнє. *** Вітаю з Днем Соборності України! Щиро бажаю завжди любити свою країну, пишатися своєю історією та своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн, нехай щодня дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, мир та світлу надію.

Вітання з Днем Соборності України у віршах

Велична і свята, моя ти Україно,

Лише тобі карать нас і судить

Нам берегти тебе, соборну і єдину

І нам твою історію творить!

***

Я співаю про тебе, прекрасна країно,

Де хлібами духмяними вкриті поля,

І про шлях твій до волі, моя Україно,

Незалежна та славна земля!

***

З Днем соборності країни!

Хай держава процвіта,

Незалежна Україна

Буде вільна на літа!

Нехай щирі українці

На своїй землі живуть,

Небом вороги прокляті

Геть від нас подалі йдуть!

***

З днем Соборності, держава,

Будь багата, щира, жвава.

Хай народ тебе цінує,

Зберігає та шанує!

З величезним святом, люди,

Хай країна добра буде.

Мир панує та завзяття,

Хай цвіте країна, браття!

***

В День Соборності вітаю щиро вас,

Хай святкується нам добре і не раз

За багатим ми зберемося столом,

Обмінятись братським словом і теплом.

Я бажаю вам успішних довгих літ,

Сили й волі підкорити цілий світ!

Раніше ми розповідали про цікаві книги до Дня соборності України.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!