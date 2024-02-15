Зі Стрітенням Господнім 2024: найщиріші та світлі привітання для родини і близьких

Сьогодні, 2 лютого, віряни відзначають велике церковне свято — Стрітення Господнє. Якщо тобі хочеться привітати зі святом рідних та близьких, ми зібрали теплі та щирі привітання у віршах, прозі та своїми словами.
Нехай зустрічі доленосної тіньУ Стрітення ГосподнєВпаде на кожен Божий день,І завтра, і сьогодні.Нехай вас береже завжди ГосподьВід чорних днів негожих.І скидає небосхилНа землю громом щастя.
У день побаченої днини –Єднання Бога і Людини.Хай будуть відчуття погодні,Огорнуть ласки нас Господні,Щоб нам вдалося зрозумітиСтарі і нові заповіти…Хай Стрітенська свіча палає,Гріховність люду очищає!
Нехай зустрічі доленосної тіньУ Стрітення ГосподнєВпаде на кожен Божий день,І завтра, і сьогодні.Нехай вас береже завжди ГосподьВід чорних днів негожих.І скидає небосхилНа землю громом щастя.
У день побаченої днини –Єднання Бога і Людини.Хай будуть відчуття погодні,Огорнуть ласки нас Господні,Щоб нам вдалося зрозумітиСтарі і нові заповіти…Хай Стрітенська свіча палає,Гріховність люду очищає!
Раніше ми розповідали, які ще свята припадають на 2 лютого.
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