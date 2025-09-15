Експертні поради: як правильно купити кондиціонер

Кондиціонери не тільки рятують від спеки, але й стануть у пригоді при похолоданні, яке зазвичай настає ще до початку опалювального сезону.

А деякі моделі дозволяють обігрівати квартиру, офіс або магазин навіть узимку. Восени, коли спека спадає, часто можна кондиціонер купити зі знижкою — дешевше, ніж у розпал сезону.

А ще можна спокійно, без поспіху, вивчити асортимент і вибрати модель з урахуванням порад фахівців.

Правильно підбирай потужність кондиціонера

У короткому описі та технічних характеристиках завжди вказується площа, яку може обслуговувати кондиціонер.

Це ґрунтується на спрощеному принципі підбору потужності: 1 кВт на 10 м². Але тут є нюанс: важливий не лише метраж, а й об’єм повітря, що залежить від висоти приміщення.

Слід врахувати також теплоприпливи від техніки, що працює, людей (має значення, рухаються вони або пасивно відпочивають), сонячних променів, які проникають через вікна.

Владислав Рабодзей, консультант з кліматичних систем Кондиціонери України, додає:

Існують спеціальні формули, онлайн-калькулятори для точного розрахунку потужності кондиціонера, але найкраще вдатися до допомоги фахівців, щоб нічого не випустити з уваги.

Якщо дозволяє бюджет, обирай інверторну модель

У кондиціонерах з компресором інверторного типу плавно регулюється частота робочого струму, частота обертів ротора та споживана потужність: компресор працює з максимальним навантаженням для швидкого охолодження або нагрівання повітря та переходить у режим мінімального енергоспоживання для підтримки температури.

На інверторний кондиціонер ціна вища, ніж на звичайний, але вона виправдана:

менше витрата енергії, моделі класу А+++ забезпечують до 40% економії;

підтримка заданої температури без відчутних перепадів;

комфортна експлуатація завдяки зниженому рівню шуму;

робота на обігрів в розширеному діапазоні температур — до -15°С у звичайних інверторних моделей та до 25-30 градусів морозу в теплових насосів.

— З охолодженням повітря влітку й обігрівом у міжсезоння впорається і звичайний кондиціонер, хоча інверторний використовувати вигідніше. А для обігріву взимку потрібен виключно інверторний кондиціонер особливого класу — тепловий насос, — пояснює Андрій Павлюк, технічний експерт Кондиціонери України.

Вибирай техніку відомих брендів

При купівлі недорогого обладнання маловідомих брендів існує великий ризик того, що в Україні у виробника немає сервісних центрів, які можуть виконати його гарантійні зобов’язання.

А це важливо, оскільки показник відмов техніки бюджетного класу перевищує 1%.

Що дорожче кондиціонер, то нижче ймовірність швидкої поломки та тим довше термін служби, але в будь-якому ціновому сегменті варто вибирати продукцію виробників, відомих не перший рік, з налагодженою сервісною підтримкою.

Коли настає холодна пора, люди замислюються, як увімкнути кондиціонер на тепло. Все залежить від моделі та фірми кондиціонера. Але загалом інструкції можуть бути схожими. Ми розповімо, як увімкнути кондиціонер на обігрів.

