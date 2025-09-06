Дзвінок чи SMS з того світу: чому загиблі з’являються онлайн

Посеред білого дня зіпсувати наш настрій чи навіть налякати може дзвінок з номера, з якого роками вже ніхто не мав би набирати. Як може статися таке, що померлі люди знову онлайн або дзвонять тобі? Про те, чому ми бачимо загиблих знову в мережі, розповіли Dovidka.Info.

Чому ми бачимо загиблих онлайн

Певно, з кожним траплялося таке, що тобі подзвонили з номера людини, яка давно померла. Або ж приходить сповіщення “Абонент доєднався до Telegram” чи раптово ми бачимо людину, якій колись належав номер, онлайн.

Нині з цим стикаються тисячі українців. І найчастіше це стається з номерами загиблих військових та зниклих безвісти. Також під подібний удар можуть потрапити родичі людей, що лишилися на тимчасово окупованих територіях.

Це не надто етично щодо родичів та друзів померлих чи загиблих. Однак поки ситуація незмінна. Саме тому не варто лякатися чи засмучуватися, якщо тобі подзвонили з колись рідного номера.

Та є спосіб, як зарезервувати номер, і зберегти його. Так оператори не зможуть деактивувати номер телефону і перепродати його іншій людині. А тобі не подзвонять від імені загиблого родича чи військового, якого роками чекаєш з полону.

Номери таким способом можна зберегти для військових у полоні і цивільних в окупації, аби після повернення додому їм не довелося змінювати контакти.

Що відбувається з номерами померлих людей

Мобільні номери, якими довгий час не користуються та не поповнюють, з часом стають неактивними. Операторам доводиться відключати їх, перевипускати і перепродавати іншим людям.

На жаль, просто деактивувати номер назавжди, не можна. Українські мобільні оператори мають унікальні власні коди, в межах яких можуть створити до 10 млн комбінацій номерів. В умовах дефіциту номерів цього вже недостатньо, тож неактивні номери (у тому числі померлих людей) використовують повторно.

Саме через це можуть ставатися подібні неприємні ситуації. Є і гірші випадки, коли людина не користувалася номером, бо була у розшуку чи набрала кредитів, а новим власникам номера тепер дзвонять колектори.

Ситуація погіршилася, адже термін неактивності номерів скоротили. Тепер номер телефону людини можуть відключити і перепродати вже за відносно короткий час.

Крім усього, оператори зв’язку не завжди знають, чи належав номер військовому. Адже не всі користуються послугою контрактів.

Як зберегти номер загиблого, щоб його не продали

Якщо у твоїй родині загинув військовий чи інша людина, і ти не хочеш, аби цим номером колись хтось користувався, можна його зарезервувати.

Ветеран Юрій Гудименко запропонував закріплювати номери за загиблими чи безвісти зниклими. Кожен оператор має свою систему резерву. Проте зарезервувати номер можна лише на 2 роки. Для цього потрібно звернутися на службу підтримки свого мобільного оператора або прийти у фізичне відділення.

Важливо встигти зробити це, поки номер не відключили. Подавати заяву про резерв номера можна раз на 2 роки. А раз на півроку поповнюй номер хоча б на 5-10 гривень.

