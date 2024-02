Суп на Моні Лізі — заклик до свідомості чи псування мистецтва? Мета акцій протесту екоактивістів

Мону Лізу “пригостили” супом, а до полотна Пабло Пікассо — приклеїли себе. Екоактивісти все частіше зʼявляються у новинних стрічках через свої акції протесту. Однією з останніх відбулася акція у Парижі: дві активістки облили супом картину Мона Ліза у Луврі.

Активісти виправдали свій вчинок бажанням просувати, зокрема, право на здорове і стійке харчування. Звісно, картина захищена броньованим склом, тож їжа не пошкодила полотно. Однак такі вчинки обурюють суспільство, а вимоги залишаються незрозумілими для більшості.

Як активісти паплюжать культурні пам’ятки людства, які випадки ми памʼятаємо і навіщо вони це роблять — розповідаємо тобі далі.

Поширені акції екоактивістів розпочалися приблизно наприкінці червня 2022 року. Тоді в Інституті Курто, у Лондоні, активісти групи Just Stop Oil приклеїли себе до картини Квітучі персикові дерева, автором якої є Вінсент Ван Гог.

За кілька місяців подібна акція відбулася в Австралії, де активісти руху Повстання проти вимирання приклеїли свої руки до картини Пабло Пікассо — Вбивства у Кореї. Це відбулося у Національній галереї Вікторії.

Як і у більшості випадків, активісти не пошкодили сам витвір мистецтва, а лише приклеїли свої руки до скла, яке захищає картини.

У жовтні екоактивісти облили супом картину Ван Гога Соняшники. Тоді ж відбулися й інші атаки на обʼєкти образотворчого мистецтва: на картину французького живописця Клода Моне у гаазькій художній галереї вилили картопляне пюре, а наприкінці місяця активісти руху Останнє покоління спочатку облили картину Стіжки сіна картопляним пюре, а потім приклеїли себе до підлоги під полотном.

Такі акції протесту стосувалися не лише картин. Наприклад, у тому ж жовтні жертвою стала воскова статуя короля Чарльза ІІІ у музеї мадам Тюссо в Лондоні: екоактивісти вимастили її шоколадним тортом.

27 жовтня 2022 року активіст Just Stop Oil спробував приклеїти свою голову до картини Яна Вермера Дівчина з перловою сережкою. Інший активіст жбурнув у полотно червону рідину.

Екоактивісти облили чорною фарбою картину Густава Клімта не просто так, пронесли рідину у грілці під одягом. Вони виступили проти буріння нафтогазових свердловин.

— Краса життя з одного боку, очікування смерті з іншого. Так Густав Клімт намалював Смерть і життя понад 100 років тому. Сьогодні ми скочуємося до катастрофи неймовірних масштабів, тому що, як і герої Клімта, не хочемо миритися зі смертельною загрозою, — пояснив акцію активіст.

Звісно, більшість суспільства сходиться на думці, що закликати до свідомості та привертати увагу до проблеми можна іншими шляхами, не псуючи дорогі витвори мистецтва.

Адже приклеєна рука до картини ніяк не зменшить кількість вирубаних дерев, не зупинить глобальне потепління.

Найвідомішими групами екоактивістів є британські Extinction Rebellion (Повстання проти вимирання), Just Stop Oil (Просто зупиніть використання нафти) та італійська Ultima Generazione (Останнє покоління).

Раніше в інтервʼю Суспільному культорологиня Марія Дячук зазначила, що такі “методи боротьби” є геть не новими.

— На жаль чи на щастя, щоб вразити сучасного глядача, потрібен шок-контент, сенсація, драма та трагедія. Тому такі мистецькі акції мають право на існування, — пояснила вона.

Climate activists throw Maple Syrup at Emily Carr’s “Stumps and Sky” at Vancouver Art Gallery to demand an end to the Coastal ​​​​​​​GasLink Pipeline currently drilling under the sacred Wedzin Kwa river on unceded @Gidimten Wet’suwet’en lands​​​#KillTheDrill #WetsuwetenStrong pic.twitter.com/KiOr0zKkZk