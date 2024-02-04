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Суп на Моні Лізі — заклик до свідомості чи псування мистецтва? Мета акцій протесту екоактивістів

Вікторія Мельник, журналістка сайту 04 Лютого 2024, 17:00
екоактивісти
Фото: Unsplash

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