Як голосувати у фіналі нацвідбору на Євробачення 2024: віддай голос за найкращу кандидатуру

Вже сьогодні, 3 лютого, українці матимуть змогу обрати представника від України на Євробачення 2024. Попередні роки та перемоги поставили перед нашими виконавцями високий рівень, тож і цього року виступити на найбільшому світовому пісенному конкурсі варто не гірше.
Як голосувати на нацвідборі на Євробачення 2024 за свого фаворита — розповідаємо далі у матеріалі.
Переможця/(-ицю) визначить голосування глядачів (50%) та журі (50%). Глядацьке онлайн голосування проходитиме у Дії.
Щоб проголосувати за учасника у Дії, потрібно виконати кілька кроків.
На нацвідборі учасники виступатимуть у такому порядку:
Раніше ми розповідали тобі про наймолодшого учасника нацвідбору на Євробачення 2024 — читай про YAKTAK та його пісню LaLaLa.
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