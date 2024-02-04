Як голосувати у фіналі нацвідбору на Євробачення 2024: віддай голос за найкращу кандидатуру

Вже сьогодні, 3 лютого, українці матимуть змогу обрати представника від України на Євробачення 2024. Попередні роки та перемоги поставили перед нашими виконавцями високий рівень, тож і цього року виступити на найбільшому світовому пісенному конкурсі варто не гірше.

Як голосувати на нацвідборі на Євробачення 2024 за свого фаворита — розповідаємо далі у матеріалі.

Як голосувати у фіналі нацвідбору Євробачення 2024

Переможця/(-ицю) визначить голосування глядачів (50%) та журі (50%). Глядацьке онлайн голосування проходитиме у Дії.

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Щоб проголосувати за учасника у Дії, потрібно виконати кілька кроків.

У додатку Дія перейди у розділ Сервіси. Натисни на Опитування. Перейди у розділ Активні опитування. Натисни на свого улюбленого учасника та віддай голос.

На нацвідборі учасники виступатимуть у такому порядку:

YAKTAK — Lalala; INGRET — Keeper; NAZVA — Slavic English; ANKA — Палала; Drevo — Endless chain; alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria; MÉLOVIN — DREAMER; SKYLERR — Time is running out; Ziferblat — Place I Call Home; YAGODY — Tsunamia; NAHABA — GLASSS.

Раніше ми розповідали тобі про наймолодшого учасника нацвідбору на Євробачення 2024 — читай про YAKTAK та його пісню LaLaLa.

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