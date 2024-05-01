Як прописати дитину через Дію: покрокова інструкція для батьків

Під час повномасштабного вторгнення питання житла та всього, що воно тягне за собою, відійшло на заднє тло. Водночас українська цифрова інфраструктура розрахована на те, що розвʼязувати будь-які справи, повʼязані з документами, можна швидко та зручно через телефон.

Зокрема йдеться про Дію. Як прописати дитину через Дію та які документи потрібні для цього — розповідаємо далі у матеріалі.

Як прописати дитину через Дію: покрокова інструкція

Зареєструвати місце проживання дитини можна через застосунок Дія. Прописати дитину можна лише за місцем проживання хоча б одного з батьків.

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Також важливо памʼятати, що житло, у яке прописують дитину, не може бути в іпотеці.

Щоб прописати дитину через Дію, потрібно виконати кілька кроків у застосунку.

У застосунку Дія перейди в меню Послуги. Обери Місце проживання та натисни Почати. Виконай наступні кроки: завантаж свідоцтво про народження дитини, або введи його номер та серію, обери адресу об’єкта, в якому ти хочеш прописати дитину. Натисни Своє (якщо це житло твоє), або У житлі іншого власника — відповідно. Введи особисті дані: номер телефону та активну пошту. Якщо житло належить іншій людині, тоді зроби запит на дані власника обʼєкта через QR-код або за посиланням. Власник житла повинен підтвердити запит в Дії протягом 24 годин. Підпиши заяву через Дія.Підпис. У застосунку можеш сплатити адміністративний збір за допомогою Google Pay чи Apple Pay, або за даними банківської картки. Протягом доби очікуй на пошту лист з повідомленням про зміну місця реєстрації дитини.

Тепер через Дію можна також купити та продати автомобіль. Як купити та продати автомобіль через Дію, ми розповідали в іншому матеріалі.

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