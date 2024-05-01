Як прописати дитину через Дію: покрокова інструкція для батьків

Під час повномасштабного вторгнення питання житла та всього, що воно тягне за собою, відійшло на заднє тло. Водночас українська цифрова інфраструктура розрахована на те, що розвʼязувати будь-які справи, повʼязані з документами, можна швидко та зручно через телефон.
Зокрема йдеться про Дію. Як прописати дитину через Дію та які документи потрібні для цього — розповідаємо далі у матеріалі.
Зареєструвати місце проживання дитини можна через застосунок Дія. Прописати дитину можна лише за місцем проживання хоча б одного з батьків.
Також важливо памʼятати, що житло, у яке прописують дитину, не може бути в іпотеці.
Також важливо памʼятати, що житло, у яке прописують дитину, не може бути в іпотеці.
Щоб прописати дитину через Дію, потрібно виконати кілька кроків у застосунку.
Тепер через Дію можна також купити та продати автомобіль. Як купити та продати автомобіль через Дію, ми розповідали в іншому матеріалі.
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