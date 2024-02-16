Щоб не зіпсувати нову пару. Як прибрати білі розводи на взутті — прості лайфхаки

Щойно випадає сніг, дороги починають посипати сіллю та піском. Якщо на твоєму взутті від цього з’явилися білі розводи та плями солі, ми розповімо, як їх прибрати. У нашому матеріалі ти знайдеш добірку лайфхаків для різного взуття.

Як прибрати білі розводи на взутті: поради та лайфхаки

Щоб не зіпсувати взуття та повернути йому первісний вигляд, плями солі можна прибрати кількома способами. Всі вони прості, швидкі та доступні. Діяти можна і на випередження, наприклад, придбати спрей-антисіль для взуття.

Для взуття з натуральної шкіри ти можеш використати спосіб із салом. Натри місця білих розводів салом. Жир прибере плями солі. Після цього черевики потрібно протерти вологою ганчіркою та відполірувати кремом.

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Також можна змішати розчин води з нашатирним спиртом або оцтом. Після таких процедур завжди потрібно змащувати взуття спеціальним полірувальним кремом.

Найпростішим способом є промити плями солі мильною водою та губкою. Цей спосіб також чудово підходить для взуття з нубуку.

Для замшевого взуття підійде кілька варіантів:

Зубний порошок та щітка. Натри взуття зубним порошком.

Сира картопля. Її потрібно розрізати, натерти нею взуття. Дати висохнути, а потім щіткою для замшевого взуття відчистити залишки солі.

Розчин нашатирного спирту і води. Спробуй на невеликій ділянці, чи не псує спирт верхнє покриття. Якщо ні — протри плями на взутті, та дай йому висохнути.

Плями від солі можна змочити мильною водою та потерти щіточкою.

Манна крупа допомагає прибрати неглибокі плями солі.

Врятувати замшеве взуття можна і шматочком лимона.

Після того як прибереш сіль та розводи із замшевого взуття, не забудь дати йому висохнути, а потім обробити спеціальним спреєм для догляду чи підфарбувати замшу.

Щоб запобігти плямам від солі та піску, можна натирати взуття не тільки спеціальними кремами, а й рициновою олією. Або сумішшю з рицинової олії та риб’ячого жиру.

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