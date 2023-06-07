Москітна сітка, старі CD-диски та спеціальні пристрої: як відлякати птахів від черешні чи вишні

Уже розпочався сезон вишень та черешень. Тому багато господинь зараз роблять закрутки та консервують варення.
Але кількість плодів різко зменшується після нальоту птахів-шкідників. Як відлякати їх від черешні чи вишні — читай у матеріалі.
Найактивніші мисливці за плодовими ягодами:
Ці птахи не лише об’їдають черешню та вишню, а й пошкоджують гілки дерев, а ще переносять грибки. Тож із ними треба боротися.
Один із найпростіших способів — розвісити на деревах будь-які сітловідбивальні предмети. Це відлякуватиме птахів безсистемними спалахами світла. Для цього садівники використовують:
Усі ці речі потрібно час від часу міняти місцями. Таким чином, птахи не звикатимуть до блиску.
Раніше ми розповідали, чим обробляти дерева навесні.
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