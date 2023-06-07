Москітна сітка, старі CD-диски та спеціальні пристрої: як відлякати птахів від черешні чи вишні

Уже розпочався сезон вишень та черешень. Тому багато господинь зараз роблять закрутки та консервують варення.

Але кількість плодів різко зменшується після нальоту птахів-шкідників. Як відлякати їх від черешні чи вишні — читай у матеріалі.

Як відлякати птахів від черешні та які шкідники харчуються цими плодами

Найактивніші мисливці за плодовими ягодами:

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горобці;

шпаки;

сойки;

синички.

Ці птахи не лише об’їдають черешню та вишню, а й пошкоджують гілки дерев, а ще переносять грибки. Тож із ними треба боротися.

Як захистити врожай черешні від птахів: ефективні засоби

Ультразвукові відлякувачі. Такі пристрої встановлюють на дерева. Вони видають звуки, які птахи сприймають як сигнал небезпеки та не наближаються до дерев. Сітка або тонка тканина. Якщо твої дерева ще маленькі, їх можна накрити захисною сіткою або тонкою тканиною. Лякало. Великі ростові лякала зробити не так складно, як здається. До того ж вони ефективно бояться зі шкідниками. Спеціальний гель. Плодові дерева обробляють спеціальними засобами, які містять екстракти рослин, які є неприємними для птахів. Рибальська сітка. Ширина має бути не надто великою. Сітки від цибулі та картоплі. Для захисту необхідно просто надіти мішок на гілку та зав’язати кінчик.

Як відлякати птахів від вишні: блискучі предмети

Один із найпростіших способів — розвісити на деревах будь-які сітловідбивальні предмети. Це відлякуватиме птахів безсистемними спалахами світла. Для цього садівники використовують:

шматки фольги;

старі компакт-диски;

світловідбивну плівку.

Усі ці речі потрібно час від часу міняти місцями. Таким чином, птахи не звикатимуть до блиску.

Раніше ми розповідали, чим обробляти дерева навесні.

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