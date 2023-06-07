Москитная сетка, старые CD-диски и специальные приспособления: как отпугнуть птиц

Уже начался сезон вишен и черешен. Поэтому многие хозяйки сейчас делают закрутки и консервируют варенье.

Но количество плодов резко уменьшается после налета птиц-вредителей. Как отпугнуть их от черешни или вишни — читай в материале.

Как отпугнуть птиц от черешни и какие вредители питаются этими плодами

Самые активные охотники за плодовыми ягодами:

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воробьи;

скворцы;

сойки;

синички;

свиристели.

Эти птицы не только объедают черешню и вишню, но и повреждают ветви деревьев, и переносят грибки. Поэтому с ними нужно бороться.

Как защитить урожай черешни от птиц: эффективные средства

Ультразвуковые отпугиватели. Такие устройства устанавливают на деревья. Они издают звуки, которые птицы воспринимают как сигнал опасности и не приближаются к деревьям. Сетка или тонкая ткань. Если твои деревья еще маленькие, то их можно накрыть защитной сеткой или тонкой тканью. Пугала. Большие ростовые пугала сделать не так сложно, как кажется. К тому же, они эффективно борются с вредителями. Специальный гель. Плодовые деревья обрабатывают специальными средствами, которые содержат экстракты растений, которые неприятные для птиц. Рыболовецкая сетка. Ширина ячеек должна быть не слишком большой. Сетки от лука и картошки. Для защиты необходимо просто надеть мешок на ветку и завязать кончик.

Как отпугнуть птиц от вишни: блестящие предметы

Один из самых простых способов — развесить на деревьях любые светоотражающие предметы. Это будет отпугивать птиц бессистемными вспышками света. Для этого садоводы используют:

куски фольги;

старые CD-диски;

светоотражающую пленку.

Все эти вещи нужно время от времени менять местами. Таким образом птицы не будут привыкать к блеску.

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