Москитная сетка, старые CD-диски и специальные приспособления: как отпугнуть птиц

Уже начался сезон вишен и черешен. Поэтому многие хозяйки сейчас делают закрутки и консервируют варенье.
Но количество плодов резко уменьшается после налета птиц-вредителей. Как отпугнуть их от черешни или вишни — читай в материале.
Самые активные охотники за плодовыми ягодами:
Эти птицы не только объедают черешню и вишню, но и повреждают ветви деревьев, и переносят грибки. Поэтому с ними нужно бороться.
Один из самых простых способов — развесить на деревьях любые светоотражающие предметы. Это будет отпугивать птиц бессистемными вспышками света. Для этого садоводы используют:
Все эти вещи нужно время от времени менять местами. Таким образом птицы не будут привыкать к блеску.
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