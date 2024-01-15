Настав час змінювати паспорт? Які документи слід підготувати

З 14 років молоді українці отримують паспорт громадянина України. З 18-річного віку цей документ треба змінювати кожні десять років — це передбачено законодавством України (стосується ID-картки).

Тож хоч як би ми собі не подобалися на фото, вічно лишатися молодими не вийде навіть у документах. Щоб змінити паспорт, звернися у паспортний стіл, однак не раніше, ніж за місяць до строку закінчення його дії.

А які документи треба зібрати, щоб замінити паспорт? Скільки чекати на новий документ та скільки треба буде за нього заплатити, розповідаємо далі.

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Заміна паспорта: як відбувається і що для цього треба

Якщо у твого паспорта скінчився термін дії, його треба оновити. Для цього звернися до будь-якого територіального підрозділу ДМС України або центру надання адміністративних послуг.

Перед тим як отримати послугу, треба буде записатися в електронну чергу. Зробити це можна й онлайн.

Коли черга дійде до тебе, треба подати визначений перелік документів, сфотографуватися, віддати старий паспорт та отримати тимчасову довідку від установи. Коли прийде час забирати новий паспорт, довідку треба принести назад.

Запис в електронну чергу здійснюється лише для подачі документів. Щоб отримати вже виготовлені документи, записуватися в електронну чергу не потрібно.

Читати на тему Як оформити закордонний паспорт онлайн та які для цього потрібні документи Як оформити закордонний паспорт онлайн і що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Які документи потрібні для заміни паспорта

Документи подаються, незалежно від місця проживання. Тож оформити паспорт ти зможеш у будь-якому підрозділі ДМС України або центрі надання адміністративних послуг. Тобі треба підготувати:

паспорт, який підлягає обміну;

документи, які підтверджують сплату адміністративного збору;

індивідуальний ідентифікаційний номер;

довідку про реєстрацію місця проживання. У разі зміни інформації про місце проживання, після дати видачі паспорта, що підлягає обміну, треба надати довідку про орендоване місце проживання (не обов’язково);

свідоцтво про шлюб або про розірвання шлюбу, якщо таке є (не обов’язково).

Ціни та термін виготовлення

Паспорт можна виготовити за звичайною процедурою і в терміновому режимі. Відповідно до цього, відрізнятимуться ціни та термін виготовлення документа. Їх Державна міграційна служба України оновила.

Якщо ти обираєш звичайну процедуру, то отримаєш новий документ не пізніше, ніж через 20 робочих днів. Заплатити за послугу треба буде 450 грн (вартість адміністративної послуги — 126 грн; вартість бланка — 324 грн). Якщо ж ти не можеш чекати на новий документ аж 20 днів, то послуга термінового режиму дозволить отримати документ не пізніше, ніж через 10 робочих днів. Заплатити за нього треба буде дорожче — 820 грн (вартість адміністративної послуги — 496 грн; вартість бланка — 324 грн).

Однак для громадян, які досягли 14-річного віку, та отримують паспорт громадянина України вперше — адміністративна послуга безоплатна.

Також власноруч розрахувати вартість певної послуги можна на офіційному сайті ДМС за посиланням.

Чимало Українців зараз тимчасово живуть за кордоном. Та що робити, якщо паспорт кудись зник, а ти хочеш повернутися додому? Читай, що робити і куди звертатися, якщо загубив(-ла) паспорт у Польщі.

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