Який телефон краще купити 2024: характеристики бюджетних гаджетів

Якщо ти на роздоріжжі, який новий гаджет вибрати — ми допоможемо тобі, створивши невеличкий гід по технічних характеристиках сучасних популярних моделей. Аналітика показує, що українці обирають смартфони у бюджетній ціновій категорії, але й пристрої середнього сегмента нині вражають своїми можливостями. Отже, який телефон краще купити у 2024 — розповімо у матеріалі.
Перед тим, як розпочинати вибір і обрати, який телефон краще купити у 2024 році, визначся зі своїми вимогами до:
Тож якщо ти готовий (-а) розглянути ці питання, то півсправи з пошуку нового ідеального смартфона вже зроблено, адже ти точно знаєш, що саме шукаєш.
Дисплей — це чіткість та насиченість зображення та зручність для очей, адже, трапляється, ми дивимось у нього годинами.
Нині FullHD-панель стала радше нормою, ніж шиком, тож обирай ту, яка має роздільну здатність 2400 x 1080 (перше число може варіюватися);
Вибір дисплеїв обмежений IPS та AMOLED. Другі вважаються більш досконалими, вони яскравіші та контрастніші, але вони не часто зустрічаються у бюджетних гаджетах.
Це — основна пам’ять смартфона, яку ти заповнюєш фото, відео, документами та іншим. Якщо хочеш купити бюджетний телефон, але такий, щоб відповідав сучасним вимогам, придбай гаджет з вбудованою пам’яттю від 128 Гб.
Зверни увагу й на тип сховища: UFS 2.2 (або 2.1) — сучасний варіант, eMMC 5.1 — морально застарілий.
Для ігор краще обирати варіант із великим обсягом пам’яті. Або розширити її, користуючись додатковою карткою пам’яті.
Оперативна пам’ять відповідає за працездатність смартфона, саме від неї, приміром, залежить, скількома програмами одночасно ти можеш користуватися.
Нині хорошою місткістю оперативки вважається 6 ГБ, а от пам’ять, менше ніж 3 ГБ, може швидко заповнитися, і гаджет почне гальмувати.
Від того, як довго тримає батарея, залежить його (і твоя) автономність. Нині майже всі нові бюджетні гаджети обладнані акумулятором місткістю 4500-5000 мАг. Та навіть при покупці бюджетного телефона можна знайти моделі з гарним бонусом у вигляді швидкісної зарядки (бездротова чи дротова).
Технічні характеристики, такі як мегапікселі та інші параметри камери, не відображають реальну якість результатів фільмування. Але варто звернути увагу на такі додаткові функції, як наявність ширококутного об’єктива, функцію підвищеної стабілізації під час знімання відео, автоматичне фокусування, а також вибір різних режимів, які дозволять знімати вночі, робити панорамне фото та надати зображенню більшу глибину та виразність.
Раніше ми розповідали, як швидко просушити телефон, якщо він впав у воду і дали дієві поради.
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