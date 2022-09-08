І довкілля бережеш, і прибирати не треба! Розповідаємо, що таке їстівний посуд та яким він буває

Наш світ дедалі більше забруднюється. Люди вигадують нові технології, які шкодять довкіллю. Зручні для нас повсякденні речі призводять до глобального засмічення планети.

Наприклад, люди щодня купують каву, але мало хто бере каву у свої горнятка. Більшість використовують одноразові стаканчики з пластиковою кришечкою й трубочкою. За рік збираються тонни пластику, який шкодить довкіллю, флорі та фауні на суші й в океані.

Одноразовий посуд значно спростив нам життя, особливо на пікніках чи вечірках, перекусах на роботі чи в дорозі. Але є альтернатива, яка збереже природу — їстівний посуд.

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Їстівний посуд — це не жарти. Ще у 15-му сторіччі польський суп журек подавали у хлібній тарілці. Нині деякі ресторани теж використовують схожу подачу: у хлібині, тісті, сирній голівці тощо. Переважно це роблять задля перформансу, і з собою таку тару не візьмеш. Проте є багато технологій, за допомогою яких можна зробити зручний, їстівний, а головне — екологічний посуд.

Агентство Bloomberg прогнозує, що в майбутньому така продукція може стати альтернативним способом харчування людей.

Переважно їстівні ложки, виделки, соломинки, чашки, тарілки, ножі виготовляють з борошна або рослинного желатину. Вони бувають солодкі, солоні або приправлені прянощами, щоб смак був сумісним зі сніданком, кавою-брейком або вечерею.

Як виник їстівний посуд

Ідея їстівного посуду зародилася ще на початку 2000-х в Індії. Дослідника Нараяна Пісапатіса турбувала кількість пластику в природі, тож він вирішив якось вплинути на це.

Він розробив прототип посуду з рисового, пшоняного та пшеничного борошна, а згодом заснував стартап Bakeys. Нараяна Пісапатіс продавав їстівне столове приладдя споживачам та компаніям з усіх куточків світу.

Ця ідея сподобалася людям і швидко почала поширюватися світом. Вже у 2009 році художниця Гек Уотерс створила посуд з буряка, перцю, моркви, томатів та фруктів.

Вона застосувала особливу систему висушування та обробки продуктів, тому волокна клітковини тримали форму, але їсти з цього посуду можна лише сухі страви.

Наступним популярним їстівним посудом стала чашка дизайнера Енріке Луіс Сарді для італійського виробника кави Lavazza. Витвір назвали Cookie Cup.

Чашка виготовлена з пісочного печива, що вкрите зсередини цукровою глазур’ю, тому вона тримає форму. Ці чашки популярні в Німеччині та Чехії.

У 2013 році американська дизайнерська студія Triangle Tree презентувала їстівну ложку-пряник Edible Spoon. Її виготовляють з кукурудзяного борошна, цукру, яєць, молока, солі та прянощів.

Порадувала всіх улюблена компанія Disney. Разом з Busch Gardens, Carnival Cruise Lines і Tropical Smoothie Cafe вона почала використовувати їстівні ароматичні соломинки Sorbos.

Вони зберігають форму протягом 40 хвилин та мають десять різних смаків. Соломинки є одним із найпоширеніших пластикових виробів, які люди викидають. Тому їстівна альтернатива допомогла запобігти викиданню 64 тонн пластику в океан, зазначили у компанії.

Український їстівний посуд

У нашій країні їстівний посуд лише набуває популярності, проте вже є люди, які розвиваються у цій сфері.

Дмитро Бідюк — старший викладач кафедри технології харчування Сумського національного аграрного інституту та співзасновник проєкту rekava. Він випадково отримав невелику порцію плівки, придатної для споживання, яка утворилася після висихання розчину харчових полісахаридів (крохмаль і целюлоза).

Згодом він вирішив створити проект FoodBIOPack, що відразу ж переміг на міжнародному конкурсі студентських стартапів у Данії 2018 року.

За допомогою такої плівки можна виготовляти їстівні мармеладні соломинки, білкові стакани, пакети та пакування для харчових продуктів.

— Перевага їстівного посуду в тому, що це комбінація посуду та їжі. З’ївши таку ложку або тарілку, людина не генерує відходів та отримує певну кількість поживних речовин. Щоб зробити такий продукт корисним і водночас смачним, туди можна додавати овочеві чи фруктові наповнювачі, насіння тощо, — пояснює Бідюк для Економічної правди.

На цьому він не зупиняється. Разом із партнером Юрієм Тустановським виготовляє посуд, горщики для рослин та декоративні свічки з кавової гущі. Для їх створення кавову гущу збирають від постачальників та переробляють, тому вона не окислює ґрунт.

Недоліки їстівного посуду

Попри неабияку користь для довкілля, їстівний посуд має свої мінуси. Насамперед він коштує у кілька разів дорожче, ніж пластиковий.

З нього інколи не зручно їсти, адже якщо вкусити стаканчик, він трісне й кава виллється. А хлібна тарілка, з якої людина їсть суп, важить більше, ніж звичайна порція хліба. Людина може не здужати з’їсти її, а викидати шкода.

Проте у майбутньому сфера їстівного посуду може більше розвинутися, деталі стануть продуманими, й посуд працюватиме на благо природи.

Для довкілля буде добре, якщо люди уважніше ставитимуться до відходів і не скидатимуть все в один ящик. Раніше ми розповідали все, що варто знати про сортування сміття, та з чого краще почати.

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