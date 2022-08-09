Соковита та з гостринкою! Як приготувати аджику на зиму: простий рецепт від Євгена Клопотенка

Зараз у розпалі сезон консервацій. Господині чи не щодня готують на зиму компоти, помідори, огірки, різноманітні соуси й приправи. Однією з популярних приправ серед українців є аджика. Євген Клопотенко поділився рецептом аджики — просто, смачно і з гостринкою.

Але чому аджика така популярна? Це грузинська гостра приправа у вигляді пастоподібної маси. Зазвичай її роблять із червоного перцю, томатів, часнику. Проте існує багато варіацій з додаванням різних інгредієнтів. Деякі господині за бажанням можуть робити її навіть не гострою.

Аджика сокова та добре смакує з м’ясними стравами та гарнірами.

Інгредієнти для аджики

1,5 кг томатів

2 ріпчасті цибулини

3 моркви

2 солодких перці

3 кислих яблука

3-4 перці чилі

2 головки часнику

1/2 склянки соняшникової олії

1/2 склянки оцту 9%

100 г цукру

1,5 ст. л. солі

Приготування аджики

Попередньо треба підготувати усі овочі: помити, очистити та нарізати шматочками, які помістилися б у м’ясорубку.

Далі помідори, яблука, солодкий перець і перець чилі треба пропустити через м’ясорубку з дрібною насадкою.

Потім подрібнені овочі висип у каструлю, в якій готуватимеш аджику. Додай до овочів сіль, соняшникову олію, цукор та оцет.

Готувати аджику треба на невеликому вогні близько години. Наприкінці додати подрібнений часник, але не раніше ніж за 10 хвилин до кінця приготування.

Щоб консервувати аджику, треба спершу простерилізувати банки. Далі розлити приправу у місткості й закрутити. Коли аджика охолоне, зберігати її слід у прохолодному місці.

Ще однією популярною консервацією є угорська страва лечо. Раніше ми розповідали, як приготувати лечо на зиму.

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