Не викидай, а пробуй нові смаки! Як приготувати часникові стрілки за корейським та грузинським рецептами

На початку літа городи українців багаті на молоду зелень, яку ми насправді недооцінюємо. Адже, погодься: ти ніколи не пробував/(-ла) приготувати часникові стрілки та подати їх з пастою, м’ясом чи рагу?

Якщо маєш бажання це виправити, тоді ці два рецепти часникових стрілок на зиму по-корейськи та по-грузинськи — для тебе.

Як приготувати часникові стрілки на зиму — читай у матеріалі.

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Часникові стрілки по-корейськи

Часникові стрілки по-корейськи чудово смакують з картопляним пюре, борщем чи рагу. Як приготувати часникові стрілки за корейським рецептом — читай далі.

Часникові стрілки по-корейськи: інгредієнти

часникові стрілки — 500 г

перець червоний гострий — 1 шт.

морква — 1 шт.

соус соєвий — 50 мл

оцет рисовий — 1 ст. л

гвоздика — 8 шт.

коріандр мелений — 1 ч. л

кунжут, сіль та перець — на смак

олія — 2 ст. л

Рецепт часникових стрілок

Помий та дрібно наріж червоний перець. Змішай перець зі спеціями. Помий часникові стрілки, наріж їх на смужки, розміром до трьох — чотирьох см. Натри моркву соломкою. На сковорідці нагрій олію, обсмаж спеції з перцем, додай моркву та часникові стрілки й смаж протягом десяти хвилин. Додай соєвий соус, рисовий оцет та кунжут, перемішай та тримай на вогні ще дві — три хвилини.

Подавати часникові стрілки по-корейськи можна із традиційним гуляшем з яловичини.

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Часникові стрілки по-грузинськи

Часникові стрілки також можна готувати на зиму, як консервацію. Як приготувати часникові стрілки на зиму за грузинським рецептом, розповідаємо далі.

Часникові стрілки по-грузинськи: інгредієнти

часникові стрілки — 500 г

вода — 1 л

сіль — 2 ст. л

цукор — 1 ст. л

оцет — 1 ст. л

гірчиця в зернах — 1/2 ст. л

Часникові стрілки на зиму: рецепт

Простерилізуй банки. Помий часникові стрілки та виклади їх до банок. Залий стрілки кип’ятком, тоді злий воду і приготуй маринад на її основі. Додай до води сіль, цукор, гірчицю та оцет. Провари дві хвилини та залий часникові стрілки маринадом. Закрути банки та зберігай у темному місці.

Часникові стрілки — не єдина зелень, з якої можна зробити їстівну страву. Хочеш спробувати на смак промінчики сонця? Раніше ми писали рецепт салату з кульбабок — читай у матеріалі.

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Головне фото: Depositphotos.