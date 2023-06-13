Не викидай, а пробуй нові смаки! Як приготувати часникові стрілки за корейським та грузинським рецептами

На початку літа городи українців багаті на молоду зелень, яку ми насправді недооцінюємо. Адже, погодься: ти ніколи не пробував/(-ла) приготувати часникові стрілки та подати їх з пастою, м’ясом чи рагу?
Якщо маєш бажання це виправити, тоді ці два рецепти часникових стрілок на зиму по-корейськи та по-грузинськи — для тебе.
Як приготувати часникові стрілки на зиму — читай у матеріалі.
Часникові стрілки по-корейськи чудово смакують з картопляним пюре, борщем чи рагу. Як приготувати часникові стрілки за корейським рецептом — читай далі.
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Подавати часникові стрілки по-корейськи можна із традиційним гуляшем з яловичини.
Часникові стрілки також можна готувати на зиму, як консервацію. Як приготувати часникові стрілки на зиму за грузинським рецептом, розповідаємо далі.
Часникові стрілки — не єдина зелень, з якої можна зробити їстівну страву. Хочеш спробувати на смак промінчики сонця? Раніше ми писали рецепт салату з кульбабок — читай у матеріалі.
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