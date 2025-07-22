Стиль життя Їжа та рецепти

Чи можна їсти сирий кабачок: здоров’я на тарілці чи ризик для шлунку

Леся Манзюк, редакторка сайту 22 Липня 2025, 15:30
Можна їсти сирий кабачок чи ні
Фото Pixabay

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